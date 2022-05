Bürger auf dem Weg mitnehmen

Umfassend informieren und die Bürgerinnen und Bürger in dem Prozess mitnehmen: Das ist das Ziel einer in die Sitzung des Sozialausschusses integrierten Infoveranstaltung am Montag, 23. Mai, im Feuerwehrhaus in Kattenvenne. In diesem Rahmen wird die Verwaltung über die aktuelle Situation der Geflüchteten und deren Betreuung informieren.

Thema Flüchtlinge: Sozialausschuss tagt am Montag in Kattenvenne als Infoveranstaltung

Die Flüchtlingsunterkunft an der Münsterstraße in Kattenvenne wurde im vergangenen Jahr eingerichtet:

Die Unterbringung von geflüchteten Menschen ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Insbesondere vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges besteht derzeit ein erhöhter Zuzug von Geflüchteten in die Gemeinde Lienen, zudem sind weitere Zuweisungen zu erwarten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung hervor.

Die Gemeinde versucht, die geflüchteten Menschen möglichst dezentral unterzubringen, teils in extra hierfür angemieteten Objekten, teils in eigenen Unterkünften. Im vergangenen Jahr wurde eine Unterkunft an der Münsterstraße im Ortsteil Kattenvenne eingerichtet, die zwischenzeitlich nahezu vollständig belegt ist. Im Zuge der Planungen wurde überlegt, weitere Menschen in Kattenvenne unterzubringen.

In der Sitzung des Ausschusses für Sport und Soziales im November 2021 wurden auch die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Unterbringung von Geflüchteten diskutiert. Bürgermeister Arne Strietelmeier sicherte daraufhin zu, eine Informationsveranstaltung in Kattenvenne auszurichten. Ein entsprechender Antrag war auch vom Bündnis für Ökologie und Demokratie gestellt worden, damit die Kattenvenner Bevölkerung ausreichend informiert wird und sich in dem Prozess „mitgenommen fühlt“. Darüber sollen auf diesem Wege möglicherweise zusätzliche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Unterstützung der geflüchteten Menschen gewonnen werden.

Entsprechend wird im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Sport und Soziales am Montag, 23. Mai, ab 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Kattenvenne unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt über die aktuelle Situation der Geflüchteten und deren Betreuung informiert. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen. Es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, im Rahmen des Tagesordnungspunktes Fragen zu stellen.

In seiner jüngsten Sitzung hatte der Rat zudem beschlossen, dass in Lienen am Lührmannsweg Wohncontainer für die Unterbringung weiterer Geflüchteter errichtet werden sollen (die WN berichteten).

Nach aktuellen Stand, so die Verwaltung, wird eine Unterbringung im Ortsteil Kattenvenne daher nicht in dem ursprünglich erwarteten Umfang erfolgen. Für Fachdienstleiter Christian Brüger steht aber fest: „Es sollen auch weiterhin möglichst dezentrale Unterbringungen im gesamten Gemeindegebiet erfolgen.“