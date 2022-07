Bürger sollen Box mit Ideen füttern

Thorsten Menne, Bürgermeister Arne Strietelmeier, Thorsten Meyer und Renate Dölling, Vorsitzende von „Für Kattenvenne e.V.“ (Mitte von links) an der Ideenbox, die am Samstag noch direkt im Frischemarkt aufgestellt worden ist.

„Wir haben gemeinsam die Chance, unser Dorf nachhaltig weiterzuentwickeln“, betonte Renate Dölling, Vereinsvorsitzende, beim Pressetermin. Die Wünsche der Mitbürger wolle man bündeln und realisieren. „Wir wollen die Ideen hören, was wir im Ort machen können, um ihn attraktiv zu halten.“

Der Ideenkasten wurde von Thorsten Menne entworfen und gebaut. „Er hat das komplett umsonst gemacht“, erklärte Renate Dölling. „Das hat uns natürlich sehr gefreut.“

Der Tischlermeister hat dafür einen plausiblen Grund: „Ich finde das Projekt gut. Das bringt das Dorf zusammen“, meinte er. Man solle gemeinsam etwas für Kattenvenne tun, statt „nur sein eigenes Süppchen zu kochen“.

Mit den bereitliegenden Zetteln und Stiften können die Interessierten direkt an Ort und Stelle im Markt ihre Wünsche äußern und in die Box werfen.

Thorsten Meyer bekräftige die Meinungen seiner Vorredner. Man wolle wissen, was man im Ort besser machen könne als bisher, erklärte der Geschäftsmann. „Wir wollen als Team zusammenarbeiten, um den Ort zu beleben.“ Man müsse die Wünsche und Ideen der Bürgerschaft kennen, dann habe man auch eine gute Chance dafür. Geleert wird der Kasten alle zwei bis drei Wochen.

Kattenvenne habe eine gute Infrastruktur, fügte Renate Dölling hinzu. „Wir wollen, dass sie auch so gut bleibt und auch den Jüngeren etwas bietet.“ Das gelte insbesondere auch für Neuzugezogene. Die ersten Anregungen wurden derweil schon an sie herangetragen: Eine Eisdiele und eine Pommesbude wünschen sich einige. Doch das Meinungsfeld sollte noch deutlich umfangreicher werden, findet die Vorsitzende von „Für Kattenvenne“.

Blickt man auf die Einwohnerzahl des Dorfes, könnten rein theoretisch viele Ideenzettel in die Box wandern, denn allein der Ortskern zählt etwa 1500 Bürger. Rechnet man die Außenbereiche hinzu, kommt man auf circa 2500 Kattenvenner, wie Bürgermeister Arne Strietelmeier berichtete. Er lobte den Einfallsreichtum der Vereinsmitglieder, dieses Projekt in die Hand zu nehmen. „Das ist Bürgerbeteiligung in der Praxis“, sagte Strietelmeier.

Diese Bürgerbeteiligung ist übrigens noch mit einem attraktiven Bonus verbunden, denn vierteljährlich werden unter den Ideengebern 50-Euro-Gutscheine für den Frischemarkt verlost. Daher sollte man unbedingt an die Kontaktdaten auf den Zetteln denken.

Der Ideenkasten ist zum Weiteren mit QR-Codes versehen, wenn man auf dem digitalen Weg Kontakt zum Verein aufnehmen möchte.

Übrigens: Der noch junge Verein „Für Kattenvenne“ setzt schon bald eine seiner eigenen Überlegungen um: Am Mittwoch, 17. August, wird zu einem Feierabendmarkt eingeladen, machen die Verantwortlichen neugierig.