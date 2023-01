Bürgerbusverein zieht Jahresbilanz

Der

Bürgerbusverein Lienen-Glandorf blickt eigenen Angaben zufolge auf ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr 2022 zurück. In einer Mitteilung veröffentlichten die Verantwortlichen die Fahrgastzahlen und zogen Bilanz.

Der Vereinsvorsitzende Udo Nickel fasst das Ergebnis als „ausgesprochen erfolgreich“ zusammen. „Das lag einerseits an der Tatsache, dass der Bus das ganze Jahr über fahren konnte und nicht, wie in der Summe der vergangenen Jahre, über ein Jahr Corona bedingt im Carport geparkt war. Andererseits hat sich aber auch die neue Ausrichtung an der Erreichbarkeit des Bahnhofes in Kattenvenne ausgesprochen bezahlt gemacht“, erläutert Nickel die Gründe.

Aus der veröffentlichten Statistik zu den Fahrgastzahlen 2022 ist abzulesen, dass in den Monaten September und November die Marke von 600 Fahrgästen im Monat mit 648, beziehungsweise 643 Fahrgästen erreicht werden konnte. Insgesamt sind im Jahr 2022 stolze 5510 Gäste befördert worden. Seit Betriebsbeginn im September 2019 sind mittlerweile über 10.800 Personen durch den Bürgerbus Lienen-Glandorf chauffiert worden. „Ein tolles Ergebnis, dass die ausschließlich ehrenamtlich tätigen Fahrerinnen und Fahrer des Vereins mit großer Zufriedenheit erfüllt“, freut sich der Bürgerverein Lienen-Glandorf über die gute Entwicklung.

Gleichzeitig steht der Verein vor einem Problem. Das Jahr 2022 habe gezeigt, dass die Decke des Fahrpersonals zu knapp bemessen ist.

„Für die gut neun Stunden, die der Bus täglich fährt, müssen im Schnitt vier Fahrer oder Fahrerinnen eingesetzt werden. Da kommt der Verein mit seinen 22 aktiven Fahrerinnen und Fahrern an seine Grenzen“, heißt es im Jahresbericht. Eigentlich seien nur zwei Tage im Monat mit zwei Einsatzstunden pro Fahrer/in geplant. Dafür reiche das vorhandene Personal aber nicht aus.

Damit der Bürgerbus Lienen/Glandorf weiterhin so verkehren kann wie bisher, wird weiteres ehrenamtliches Fahrpersonal benötigt. Die Voraussetzungen zu erfüllen, ist nicht schwer. Es reicht ein Führerschein der Klasse B (alt Klasse 3) und zwei Jahre Fahrerfahrung. Der Verein unterstützt den Bewerber beim Erwerb des Personenbeförderungsscheins. Interessierte können sich auf der Internetseite www.buergerbus-lienen-glandorf.de oder unter

0 54 83/17 87 informieren.