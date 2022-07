„Bus-verrückt“ und ambitioniert

Frank Pellemeyer ist stolz drauf, in seinem Unternehmen drei Jahre lang zwei Fachkräfte im Fahrbetrieb ausbilden zu können. Denn auch wenn die Firma „noch ganz gut“ aufgestellt sei, leide die Branche zunehmend unter Personalmangel, dem der Chef mit seinen Azubis begegnen möchte. Diese wiederum sind froh, „einen großen Querschnitt“ vermittelt zu bekommen.

Frank Pellemeyer (Mitte) ist es wichtig, in seinem Unternehmen eine gute Ausbildung anzubieten

Patrick Malecki bezeichnet sich selber als „Bus-verrückt“ und stellt das eindrucksvoll unter Beweis, indem er den Fuhrpark der Firma Pellemeyer detailreich beschreiben kann. Für Malte Baumann machen mit Blick in die Zukunft die Abwechslung im Beruf und die Möglichkeit, mit Bussen durch viele verschiedene Orte fahren zu können, den Reiz aus. Beide sind 19 Jahre jung und absolvieren in dem Unternehmen ihre Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb. Das wird in Kurzform nur „FiF“ gerufen, dahinter verbergen sich aber eine Reihe unterschiedlicher Bereiche.