Chancenloser „Brömmelkamp“

Neues Baugebiet in Kattenvenne: Fraktionen sollen über Straßennamen diskutieren

Lienen/Kattenvenne

Das war schon eine pfiffige Idee, der neuen Straße im Baugebiet „Nördlich Schwarzer Weg“ den Namen „Brömmelkamp“ zu geben. Im Hauptausschuss am Montag fand der Vorschlag zwar Anerkennung, hatte sogar einige Sympathien auf seiner Seite, konnte sich aber nicht durchsetzen. Am Ende der Debatte, die jetzt erstmal in den Fraktionen weitergeführt wird, stand sogar die Frage im Raum, ob man überhaupt einen neuen Namen braucht.

Von Michael Schwakenbergund