Chor-Kooperation gedeiht weiter prächtig

Das erste Oktoberwochenende stand für die Chor-Kooperation MGV Antrup/Höste ganz im Zeichen von Kloster Gravenhorst. Zunächst wurden dort am Sonntagmorgen die Jubilare des Sängerkreises Nordwestfalen geehrt.

Mit dabei waren vom MGV Höste Bruno Leda, Friedhelm Suhre und Reinhard Teepe, der leider nicht teilnehmen konnte, für 60 Jahre sowie Karl Aldrup für 50 Jahre und Helmuth Altesellmeier, Otto Folsche und Friedhelm König für 40 Jahre aktives Singen. Die stellvertretende Landrätin Gisela Köster sprach das Grußwort. Das Ehepaar Lischik bereitete mit kurzweiligen Darbietungen den musikalischen Rahmen.

Am Abend traf sich an gleicher Stelle eine Abordnung der Vorstände zum Kommers anlässlich des 100- jährigen Bestehens des Sängerkreises Nordwestfalen. Das Ars Musica Ensemble aus Saerbeck erzeugte mit ihren klassischen Vorträgen eine feierliche Stimmung. Moderatorin Mareike Knue interviewte einige Gäste, unter anderem Landrat Dr. Martin Sommer zu der aktuellen Situation der Chöre. Nach einer kleinen Stärkung bildeten die „Bad Boys“, eine A-cappella-Entertainmentgruppe aus Dortmund, den musikalischen Abschluss und wurden mit stehenden Ovationen verabschiedet.

Am Montag hatte dann die Chorkooperation MGV Antrup/Höste ihren großen Auftritt beim Chorfestival im Kloster. Vor vollem Haus präsentierten die gut vorbereiteten Sänger unter der Leitung von Klaus-Wilhelm Görtz folgende Stücke aus ihrem Programm: „My Way“ (bekannt durch Frank Sinatra), „Aus der Traube in die Tonne“ (Weinlied), „Da Doo Ron Ron“ (The Crystals) und „Das Morgenrot“ (Robert Pracht). Nach den gelungenen Beiträgen spendete das Publikum großen Beifall. Besonders die neuen Sänger, die das erste Mal an einem Chorfestival teilgenommen haben, waren von der außergewöhnlichen Atmosphäre begeistert.