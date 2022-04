Container auf dem Bolzplatz?

Angesichts der Flüchtlingsströme aus der Ukraine braucht die Gemeinde dringend neue Unterkünfte für all die schutzsuchenden Menschen, die ihr aktuell und künftig zugewiesen werden. Die Verwaltung favorisiert eine Container-Lösung.

Angesichts der Flüchtlingsströme aus der Ukraine braucht die Gemeinde dringend neue Unterkünfte für all die schutzsuchenden Menschen, die ihr aktuell und künftig zugewiesen werden. Zwar steht ihr das Objekt Iburger Straße 22 mit seinen 14 Appartements unerwartet doch noch für ein weiteres Jahr zur Verfügung, aber das wird nicht reichen, machte Bürgermeister Arne Strietelmeier am Montagabend in der Ratssitzung deutlich.