Das Ende der Bauernhofidylle

Rund 20 Jahre lang hat die Familie Hollands am Rande von Lienen einen Biobauernhof betrieben. Nun ist damit zumindest vorerst Schluss. In diesen Tagen ziehen sie aus dem Hof aus. Ihre Kühe stehen in einem befreundeten Stall. Das Problem: Sie finden nichts neues. Womöglich müssen sie deshalb ihr ganzes Leben umkrempeln.

Wenn es um ökologische Landwirtschaft geht, wird Ute Hollands schnell emotional. Sie hebt die Stimme und gestikuliert mit den Händen, wenn sie etwa sagt: „Es gab noch nie so einen großen Bedarf an ökologisch hergestellten Lebensmitteln“. Doch nur ein Bruchteil des Bedarfs, etwa an Bioprodukten, werde hierzulande hergestellt. „Den Großteil müssen wir importieren. Das ist doch verrückt“, sagt sie. „Wir haben eigentlich genug Flächen in Deutschland, um uns zu ernähren.“ Und doch werde es kleinen Höfen schwer gemacht, die sich der ökologischen Landwirtschaft verschrieben haben, wie sie und ihr Mann Eric Hollands einen betreiben.