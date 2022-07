Das Feiern haben sie nicht verlernt

Schützen haben drei Tage „Lienen in Grün“ hinter sich

Lienen

Zum zehnten Mal wurde das traditionelle Schützenfest im Rahmen des Dorffestes „Lienen in Grün“ am Dorfteich gefeiert. Nach Wochen der Vorbereitung begann war am Freitag der Auftakt mit dem Kinderschützenfest und einer After-Work-Party mit „Audiomotive sound & light“ aus Lienen sowie einem Auftritt des Lienener Schlagersängers Alex Zapata. Zahlreiche Schützen und Gäste verbrachten dabei einen feierfrohen Abend.

Von und