„Das kann man keinem erklären“

„Das kann man keinem mehr erklären“, sagte am Donnerstagmittag Thilo Frömmel, Betriebsleiter der Bäder und Wasser GmbH, die unter anderem für die Schwimmbäder in Lienen und Lengerich verantwortlich ist. Ruhig sagte er das, unaufgeregt – aber klar in der Sache: Dass es unterschiedliche Corona-Regeln in den einzelnen Bundesländern gebe, sei ja vielleicht noch zu verstehen, aber in zwei Nachbarkommunen, noch dazu im selben Kreis?