Decken saßen voll mit Wasser

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde Lienen am Dach der Sporthallen-Umkleiden etwas machen lassen muss. Dieses Mal ist der Schaden an dem Gebäude am Lührmannsweg jedoch weitaus größer als gedacht. Und somit wird sich die Reparatur auch länger hinziehen als ursprünglich geplant.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde Lienen am Dach der Sporthallen-Umkleiden etwas machen lassen muss. Dieses Mal ist der Schaden an dem Gebäude am Lührmannsweg jedoch weitaus größer als gedacht. Und somit wird sich die Reparatur auch länger hinziehen als ursprünglich geplant. Vermutlich bis in die zweite Aprilwoche, prophezeit Bauamtsleiter Nico Königkrämer, werden die Arbeiten dauern und die Sportler draußen bleiben müssen.

Wie jüngst den Zahlen des Haushaltsplans zu entnehmen war, kalkuliert die Gemeinde mit Kosten in Höhe von gut 130.000 Euro. Ein ordentlicher Batzen, der zu allem Überfluss auch wegen Vandalismus aufgebracht werden muss. Wie Königkrämer auf WN-Anfrage berichtet, klettern im Schutze der Dunkelheit immer wieder ungebetene Gäste auf das Dach, beschädigen dabei die Schweißbahn, verstopfen vorsätzlich die innenlegenden Abflüsse oder treten sie einfach ab.

Wasser im Dach zieht Folgeschäden nach sich

Das Problem: Dringt Wasser in so Dach ein, sieht man das nicht sofort, sondern erst dann, wenn in den Räumen darunter Decken und Wände feucht werden. In der Folge lässt meist auch Schimmelbildung nicht lange auf sich warten, erläutert Florian Hugenberg vom Bauamt der Gemeinde. „Dieses Mal war es besonders schlimm. So schlimm, dass im Regieraum die Decke runtergekommen ist.“ Zum Vandalismus sei als zweites hinzugekommen, dass man bei der Errichtung vor 50 Jahren nicht die Standards hatte wir heute. So habe die Betondecke damals keinen Bitumenanstrich bekommen.

Nach Hugenbergs Ausführungen wird das Dach jetzt auf gut 400 Quadratmetern inklusive Dämmung komplett neu gemacht. Um von den innenliegenden Abflüssen wegzukommen, die immer potenzielle Schwachstellen sind, bekommt es ein leichtes Gefälle. Und auch im Inneren wird alles wieder frisch gemacht. Sollte der Estrichleger mitspielen und auch sonst alles nach Plan laufen, geht Hugenberg davon aus, dass Königkrämers Prognose von der Fertigstellung in der zweiten Aprilwoche wohl zutreffen dürfte.