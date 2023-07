„Irgendwann gehen wir in Lienen in Rente“

Nach der Corona-Pause steht in Lienen wieder das Deutsche Fohlen Championat an. In diesem Jahr blicken die Veranstalter auf 20 Jahre zurück.

Das Fohlenchampionat in Lienen ist ein nicht nur in Züchterkreisen sehr geschätztes Angebot.

20 Jahre Deutsches Fohlen Championat (DFC) in Lienen. Norbert Kammann und sein Veranstaltungsteam feiern in diesem Jahr runden Geburtstag. Im Jahr 2000 wurde das Deutsche Fohlen Championat ins Leben gerufen und fand 19 Jahre lang in Folge auf dem Gelände des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Lienen statt. In die Veranstaltung integriert ist seit 2009 das Deutsche Elitestuten-Championat.

2020 kam Corona, und das Event musste erstmals abgesagt werden. Für Kammann sowie für die Züchterinnen und Züchter brachen schwierige und ungewisse Zeiten an. Doch mit dem neuen Partner und Titelsponsor HORSE24 soll es gelingen, wieder eine gewohnt hochklassige und für alle Gäste beeindruckende Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Deutsches Fohlen Championat mit Online-Auktion

Vom 14. bis zum 16. Juli wird das Finale des Horse24 – Deutsches Elitestuten-/Deutsches Fohlenchampionat in Lienen ausgetragen. Es geht um den Championatstitel für die Hengst- und Stutfohlen sowie um den Sieg für das beste springbetont gezogene Fohlen. Auf die Sieger warten mehrere Sachpreise, wie etwa zwei nagelneue Autos. Neu in diesem Jahr ist die Horse24 Fohlen-Auktion, die ausschließlich Online stattfinden wird. Die 40 besten Fohlen des DFC Finales sind für die Versteigerung qualifiziert.

300 Tiere, darunter 240 Fohlen und 60 Stuten nehmen an der 20. Auflage des Deutschen Fohlen Championats teil. Die Züchterinnen und Züchter kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus der Region. So sei zum Beispiel die Hengstaufzucht Rethemeier aus Lienen vertreten, die schon 2018 mit von der Partie gewesen ist, berichtet Norbert Kammann.

Norbert Kammann, der mit seinem Unternehmen NoKa Sportmarketing von Anfang an Ausrichter des Deutschen Fohlen Championats ist, freut sich zusammen mit Anja Schmidt von der Tourist-Information und Bürgermeister Arne Strietelmeier auf die 20. Auflage. Foto: Dario Teschner

Lienen hat sich als Standort fest etabliert

In der Szene sei Lienen ein fester Begriff und habe sich schon vor einiger Zeit zur Marke entwickelt, so Kammann. „Warst du in Lienen?“ Diese Frage wird unter Züchterinnen und Züchtern stets gern gestellt, erzählt er, denn wer das DFC-Finale erreicht, hat sich für Lienen qualifiziert und verdient Anerkennung. 2019 fand das bisher letzte Deutsche Fohlen Championat statt. „Ich freue mich sehr, dass das Deutsche Fohlen Championat nach der Corona-Pause wieder bei uns in Lienen stattfinden kann“, berichtet Bürgermeister Arne Strietelmeier im Pressegespräch, das am Dienstag im Haus des Gastes stattfand.

Die Veranstaltung hat in der Gemeinde ihren Ursprung. „Das Gelände hier eignet sich einfach perfekt. Irgendwann gehen wir in Lienen in Rente“, schwärmt Norbert Kammann von den Gegebenheiten. Aber nicht nur der Ort allein sei dafür ausschlaggebend. „Es sind die Leute, die Vereine, die Helfer und natürlich die Züchter, die dafür sorgen, dass das Event immer wieder aufs Neue ganz besonders ist“, so Kammann. Bedanken möchte er sich bei allen teilnehmenden Sponsoren, ohne die das Deutsche Fohlen Championat in dieser Form nicht möglich wäre.

Organisator hofft auf „gutes Wetter“

Norbert Kammann und seine Mitstreiter laden alle Pferdeliebhaber und ausdrücklich auch Familien ein, am kommenden Wochenende zur Reitanlage am Nigge Weg zu kommen. Der Cheforganisator hofft auf gutes Wetter. „Damit meine ich aber keine 30 Grad Celsius. Am besten wäre Sakko-Wetter“, sagt er. Im Zuge der 20. Auflage des Championats benötigt der Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen noch Unterstützung. Engagierte Helfer werden sowohl für den Aufbau, der am Montag (10. Juli) startet, als auch für die Veranstaltungstage selbst gesucht, schreibt der Verein auf seiner Facebookseite.

Der Eintritt für das Deutsche Fohlen Championat ist an allen Tagen frei und für Essen und Getränke vor Ort sei gesorgt, heißt es seitens der Organisatoren. Weitere Informationen sowie alle Termine zum bevorstehenden Event erhalten Interessierte auf der Homepage des Deutschen Fohlen Championats. Zudem gibt es Flyer, die bei Anja Schmidt in der Tourist-Informationen Lienen kostenlos erhältlich sind.