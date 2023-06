NRW-Modell geht in Lienen nicht ganz auf

Christian Brüger aus dem Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung stellte das NRW-Modell vor und verdeutlichte, warum sich für die Gemeinde Lienen Mehrkosten ergeben könnten. Aus dem Erlass der Ministerien vom 2. Juni ist zu entnehmen, wie mit dem Deutschlandticket im Zusammenhang mit den Schülerinnen und Schülern beziehungsweise dessen Beförderungskosten in Nordrhein-Westfalen verfahren werden soll.

Schüler mit einem Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten nach der Schülerfahrtkostenverordnung können das Deutschlandticket (49 Euro), wie bisher die Schülermonatstickets (SMT), über die Schulträger erhalten. Der Grundgedanke bei dem NRW-Modell ist der, dass die bisherigen Schülerfahrkarten durch das 49-Euro-Ticket günstiger werden sollen, ohne dass den Kommunen dadurch Mehrkosten gegenüber den bisher fälligen Schülerfahrtkosten entstehen. Die Politik hatte in diesem Zuge die Idee, den Schülern, die keinen Anspruch auf eine Schülerfahrkarte haben, die Möglichkeit zu geben, das Deutschlandticket für einen vergünstigten Preis, nämlich 29 Euro anstelle von 49 Euro, zu kaufen.

Voraussetzung für die Teilnahme am NRW-Modell

Um an dem NRW-Modell teilnehmen zu können, müssen sich die Schulträger dazu verpflichten, die bisherigen Aufwendungen, die bis zur Einführung des Deutschlandtickets fällig waren, weiter zu zahlen oder aufzustocken. Wer bislang 588 Euro im Jahr oder mehr pro anspruchsberechtigten Schüler für die ÖPNV-Tickets gezahlt hat, kann ohne Kostensteigerung zu den bisherigen Vertragskonditionen teilnehmen.

Schulträger, die bislang weniger gezahlt haben, müssten auf mindestens 588 Euro aufstocken, um mitmachen zu können. Bei Nichtteilnahme entfällt die Reduzierung des Preises für das Deutschlandticket für nichtanspruchsberechtigte Schüler von 49 Euro auf 29 Euro. In diesem Fall können die nichtanspruchsberechtigten Schüler das Deutschlandticket zum regulären Preis von 49 Euro beim zuständigen Verkehrsunternehmen abonnieren.

Deutschlandticket: NRW-Modell für Lienen sinnvoll?

Für das Schuljahr 2023/24 liegen nach aktuellem Stand für die Grundschule Lienen 26 Meldungen für ein Schülerticket vor. Alle Haltestellen liegen im Bereich der Fahrpreisstufe 1M. Für die Grundschule Kattenvenne liegen aktuell 45 Anmeldungen vor. Hiervon sind 36 Kinder der Fahrpreisstufe 0M und 9 Kinder der Fahrpreisstufe 1M zuzuordnen. Die Kosten für das sogenannte SMT in der Fahrpreisstufe 0M betragen ab dem 1. August 40,50 Euro, für die Fahrpreisstufe 1M 61,30 Euro monatlich.

„Das Problem in Lienen ist, dass hier Schülertickets der Preisstufe 0M ausgestellt werden, die günstiger sind als das Deutschlandticket“, berichtet Christian Brüger. Er weist auf die besondere Situation in der Gemeinde hin, die dazu führt, dass die Kommune in zwei von drei Fällen sogar rund 2200 Euro draufzahlt.

Variante 1: Alle Tickets der Preisstufe 1M werden als Deutschlandticket ausgestellt. Die Kosten reduzieren sich von 61,30 Euro auf 49 Euro, wodurch sich eine monatliche Ersparnis für die Gemeinde Lienen in Höhe von 3020,50 Euro ergibt. Fahrkarten des Tarifs 0M werden nicht umgestellt und können weiterhin für 40,50 Euro anstatt 49 Euro erworben werden.

Option 2 : Alle Schülerinnen und Schüler, die gemäß Schülerfahrkostenverordnung berechtigt sind, erhalten anstelle der Schülermonatskarte, unabhängig vom Tarif, das Deutschlandticket. Da sich die Kosten der Preisstufe 1M damit reduzieren, die der Preisstufe 0M aufgestockt werden müssten und gleichzeitig das Deutschlandticket für zwölf anstatt für elf Monate fällig werden würde, müsste Lienen dadurch Mehraufwendungen in Höhe von etwa 2109,50 Euro tragen.

3. Alternative: Diese setzt voraus, dass man sich, wie in Option 2 beschrieben, dafür entscheidet, dass für alle anspruchsberechtigten Schüler ein Deutschlandticket bestellt wird. Des Weiteren müsste die Gemeinde Lienen als Schulträger mit der RVM einen Vertrag über die Teilnahme an dem NRW-Modell abschließen, damit nicht anspruchsberechtigte Schüler das Deutschland-Ticket zum ermäßigten Preis von gegenwärtig 29 Euro beziehen können. Notwendig wäre auch, dass die Kommunalaufsicht für die entstehenden Mehraufwendungen von rund 2200 Euro ihre Zustimmung erteilt.

Die besondere Situation in Lienen wurde dem Ministerium im Rahmen einer Videokonferenz mitgeteilt. Seitens der Gemeindeverwaltung wurde in diesem Zuge auch um rechtliche Bewertung in Bezug auf das Haushaltssicherungskonzept gebeten. Das MUNV teilt hierzu mit, dass eine Entscheidung vor Ort zunächst mit der Kommunalaufsicht abzustimmen sei, da es sich um eine freiwillige Ausgabe handele.

Deutschlandticket: ÖPNV-Angebot in Lienen zu gering

Das NRW-Modell gilt derzeit nur für das Schuljahr 2023/2024. Voraussichtlich im Herbst 2023 ist die RVM in der Lage, das im Erlass vorgesehen Modell anzubieten. Der Städte- und Gemeindebund weist darauf hin, dass es aktuell keine Zusage des Landes über die Finanzierung gibt, die über diesen Zeitraum hinausgeht und befürchtet, dass zusätzlich entstehende Kosten dauerhaft zulasten der Kommunen gehen könnten. Unabhängig davon kann jeder das Deutschlandticket für 49 Euro erwerben. Die Gemeindeverwaltung in Lienen sieht den Nutzen des 49-Euro-Tickets für Grundschüler unter Berücksichtigung des aktuellen ÖPNV-Angebots im ländlichen Raum als gering an. „Seitens der Verwaltung schlagen wir Variante 1 vor“, so Christian Brüger, der gleichzeitig einräumte, dass das NRW-Modell eine Ungleichbehandlung hervorrufe, da nicht alle das Deutschlandticket zu einheitlichen Konditionen bekommen würden.

Der Rat der Gemeinde Lienen teilte diese Auffassung mehrheitlich und stimmte im Zuge der jüngsten Sitzung ab und entschied sich für Variante 1. Dadurch ergibt sich für die Kommune eine Ersparnis von rund 3000 Euro. Da man sich gegen Option 2 und 3 aussprach, wird der Haushalt nicht zusätzlich belastet. Die Mitglieder aller Fraktionen sprachen sich gleichzeitig dafür aus, sich mit dem Thema weiterhin zu befassen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu darüber entscheiden zu wollen.