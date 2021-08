Die Neuen sind „ein Segen für uns“

Acht Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren sind die neuen Bewohner des Hauses an der Straße „Zur Felsenquelle“ in Lienen, die Pastor Peter Kossen samt der zehn Betreuer als „Segen für uns“ bezeichnete. Sie seien „eine Bereicherung“ für Lienen und Lengerich und die Kirchengemeinden dort. Träger des Hauses ist der private „Jugendhof Obermeyer“.

Franz Schuten (auf der Treppe) begrüßte die Gäste. Rechts unten (vorne, die kleinste der drei Frauen) ist Gruppenleiterin Marlena Pohl zu sehen, die für das Haus in Lienen und die Kinder dort Verantwortung trägt.

Es ging nicht offiziell zu am Mittwochmorgen auf dem Vorplatz der „Alten Villa“ in Lienen – obwohl der Jugendhof Obermeyer, Träger des Hauses, zur offiziellen Eröffnung des Jugendhauses mit eben dem Namen „Alte Villa“ eingeladen hatte. Die Atmosphäre war familiär. Sie war stressfrei, unaufgeregt, gemütlich. Die Gäste holten sich erst einmal einen Kaffee aus der Küche, in der auch ein Frühstücksbüfett aufgebaut war, und gingen dann mit ihren grünen Tassen wieder nach draußen – dort schließlich begrüßte Franz Schuten, Sozialpädagoge und Geschäftsführer des Jugendhofes sie dann „offiziell“ und informierte.