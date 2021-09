Display vermindert Lärm und bremst Schnellfahrer

Schnellfahrer zu langsamerem Fahren animieren, dadurch auch den Lärm reduzieren – das soll ein Lärm-Display ermöglichen, das an der Kreisstraße 30 in Holperdorp steht.

Messgerät an der Kreisstraße 30 in Holperdorp

Markus Möllers (Leiter Kreis-Straßenverkehrsamt), Christian Brüger (Leiter Ordnungsamt Gemeinde Lienen), Bürgermeister Arne Strietelmeier und Anwohnerinnen und Anwohner in Holperdorp freuen sich über das Lärm-Display an der Kreisstraße 30.

Laute Motoren und überhöhte Geschwindigkeit führten im Holperdorper Tal besonders im Sommer zu Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner. Mit einem Lärm-Display, das neben der Lautstärke von Motorrädern und Autos auch ihre Geschwindigkeit misst, soll die Kreisstraße 30 um Lienen ruhiger und sicherer werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Steinfurt.

Vertreterinnen und Vertreter des Straßenverkehrsamtes des Kreises, der Gemeinde Lienen und der Bürgerinitiative gegen Motorradlärm im Holperdorper Tal überzeugten sich jetzt vor Ort von der positiven Wirkung der Anzeige. Landrat Dr. Martin Sommer freut sich, dass besonders die Bürger profitieren: „Mit dieser Anlage, die sowohl den Fahrzeuglärm als auch die gefahrene Geschwindigkeit misst und dies den Bikern und Autofahrern anzeigt, leistet der Kreis einen weiteren Beitrag zur Reduzierung von Lärm und überhöhten Geschwindigkeiten in Holperdorp.“

Studien belegen die Wirksamkeit

Wissenschaftliche Studien und die Datenauswertung der Anlage in Lienen belegen nach Angaben des Kreises die tatsächliche Wirksamkeit des Lärm-Displays. Alle Beteiligten waren beim Ortstermin davon überzeugt, dass es die bisherigen Maßnahmen zur Lärmbekämpfung und Geschwindigkeitsreduzierung in dem besonders bei Motorradfahrern beliebten Gebiet sinnvoll ergänzt. Die Vertreter der Bürgerinitiative lobten in diesem Zusammenhang auch die in den vergangenen Monaten verstärkte Präsenz der Polizei im Holperdorper Tal.