DLRG Ortsgruppe blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

50 Jahre DLRG Ortsgruppe Lienen: Das Jubiläum wird in diesem Jahr groß gefeiert. Vorab blickt der Verein aber auf das abgelaufene Jahr 2022 zurück.

Die Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der DLRG Ortsgruppe Lienen waren im Sommer 2022 an der Nordseeküste in Hooksiel im Einsatz.

Nach den beiden Corona-Jahren blickt die DLRG Ortsgruppe Lienen auf ein aktives und erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Der Bereich der Rettungsschwimm- und Schwimmausbildung konnte endlich wieder in gewohntem Umfang angeboten werden. Die Katastrophenschutz-Einheit und die Aktiven im Wasserrettungsdienst leisteten wichtige Arbeit in Übungen und Einsätzen und die DLRG-Jugend bot viele Möglichkeiten des sozialen Miteinanders für die Jüngeren an. Zuvor hatte die Pandemie für massiven Einschnitte gesorgt, sodass der Trainingsbetrieb nur eingeschränkt möglich war.

Seit dem Frühjahr 2022 ist der Verein auf der Internetplattform Instagram vertreten. Dort informiert die DLRG Ortsgruppe Lienen regelmäßig über ihre Tätigkeiten und postet Fotos und Videos. Zwölf Rettungsschwimmer und zwei Wachführer waren im Rahmen der jährlichen Fahrt an die Hooksieler Nordseeküste im „Zentralen Wasserrettungsdienst Küste“ im Einsatz. Dort engagierten sie sich für einen sicheren Badebetrieb an den Stränden der beschaulichen friesischen Gemeinde Wangerland. In Summe leisteten sie hierbei rund 425 Stunden Strandaufsicht. „Erfreulicherweise konnten wir im Jahr 2022 wieder viele Aktionen und unsere regelmäßigen Trainings für unsere Vereinsmitglieder anbieten. Dies ist natürlich nur durch die ehrenamtliche Arbeit der vielen Trainer und Trainerinnen sowie den Vorstandsmitgliedern möglich“, bedankt sich Malte Lütkeschümer, Vereinsvorsitzender der DLRG Ortsgruppe Lienen beim Team für das Geleistete.

Dank der langjährigen Zeltlager-Erfahrungen der Lienener DLRG konnten die Betreuerinnen und Betreuer den Teilnehmenden ein gemeinschaftliches und angenehmes Lagerleben im Wangerland ermöglichen. Logistische Unterstützung, für die sich der Verein nochmals herzlich bedankt, gab es von den Firmen Dreyer, Greshake und KS Bau, die Beförderungsmittel zur Verfügung stellten.

Während der Freibad- und Hallenbadsaison waren im abgelaufenen Jahr auch wieder einige DLRG-Rettungsschwimmer in der Badeaufsicht im Lienener Schwimmbadtätig. Hierbei leisteten sie gemeinsam insgesamt 490 Wachstunden. Die Katastrophenschutz-Einheit war derweil mit der Pandemiebekämpfung beschäftigt und nahm an der Großübung des Landesverbands teil. Neben ihrer Rolle als Sportverein und Teil des „Zentralen Wasserrettungsdienstes Küste“ sowie des Katastrophenschutzes ist die DLRG Lienen ein Ort der Gemeinschaft und des sozialen Lebens.

Die Coronaschutzmaßnahmen wurden im Laufe des Jahres zurückgefahren und so nutzte die DLRG-Jugend die zurückkehrenden Freiheiten mit verschiedenen Aktionen. Im Frühjahr startete sie zu einer gemeinsamen Fahrt ins Nettebad Osnabrück, wo die 47 Teilnehmenden schwammen und rutschten, was das Zeug hielt. Der Sommer wurde mit einer Jugendaktion im Hallenfreibad Lienen begrüßt. Hier wurde Wikingerschach gespielt, auf der Hüpfburg getobt und Tassen sowie Leinenbeutel gestaltet. Zum Ausklang des Sommers veranstaltete die DLRG-Jugend im September einen Ausflug in den Potts-Park Minden, wo die unterschiedlichen Attraktionen für Begeisterung sorgten.

Auch für das Jahr 2023 hat sich der Verein viel vorgenommen. Eine große Feier steht an, denn die DLRG Ortsgruppe feiert ihren 50-jährigen Geburtstag. Die Vorbereitungen und Planungen für das anstehende Event, welches noch nicht genauer terminiert ist, laufen bereits auf Hochtouren.