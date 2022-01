Dringend Nachfolger gesucht

Es ist nicht immer einfach, Menschen zu finden, die sich gerne ehrenamtlich einbringen möchten. Das Problem gibt es mittlerweile in vielen Kommunen. Mehr Unterstützer, aber auch Nachfolger werden gesucht – wie beim Verein „Mein Lienen“. Der vierköpfige Vorstand, bestehend aus Daniel Peters, Harald Dierkschneider, Christian Lübke und Ralf Torstrick, tritt bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl an. Nun wird ein neuer Vorstand gesucht.

Es ist nicht immer einfach, Menschen zu finden, die sich gerne ehrenamtlich einbringen möchten. Das Problem gibt es mittlerweile in vielen Kommunen und zieht sich von der Freiwilligen Feuerwehr über Vereine bis hin zu Marketing-Initiativen, die in ihrem Heimatort etwas auf die Beine stellen. Mehr Unterstützer, aber auch Nachfolger werden gesucht – wie beim Verein „Mein Lienen“. Der vierköpfige Vorstand, bestehend aus Daniel Peters, Harald Dierkschneider, Christian Lübke und Ralf Torstrick, tritt bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl an. Nun wird ein neuer Vorstand gesucht.

„Es hat Spaß gemacht“, versichert der Vorsitzende Daniel Peters rückblickend. Vor sechs Jahren sind die Arbeitsgemeinschaft Lienener Kaufleute (ALK) und das Ortsmarketing zu dem Verein „Mein Lienen“ verschmolzen. Bewährtes und Frisches zusammenzubringen war damals das Ziel. Damit sei man erfolgreich gewesen, so Peters. Aber: Es sei ein Ehrenamt und man habe die Arbeit die ganzen Jahre über gemacht. „Nun ist es Zeit für andere, sich zu engagieren.“ Sollten sich bei der Jahreshauptversammlung keine Nachfolger finden, drohe die Auflösung, teilt „Mein Lienen“ dazu mit. Dass es so weit kommen wird, glaubt Peters allerdings nicht. „Ich bin guter Dinge, dass es weitergeht.“ Jeder Verein brauche Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wann die Jahreshauptversammlung stattfinden wird, steht Corona-bedingt noch in den Sternen.

„Mein Lienen“ organisiert und ist verantwortlich für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen in Lienen. Dazu zählen das große Osterfeuer, der Sonnenblumenmarkt und der Weihnachtsmarkt. In den vergangenen Jahren kamen auch Picknickveranstaltungen am Dorfteich dazu. „Mein Lienen“ betreibt den Barfußpark Lienen und den Matschspielplatz am Dorfteich. „Dazu gehören die Koordination und Finanzierung von Arbeiten, die permanente Pflege, Reparaturen und zeitweilig auch die Betreuung von Menschen im Brückenjob oder Sozialstunden-Leistenden. Auch die Montage und Demontage der eigens angeschafften Adventsbeleuchtung entlang der Hauptstraße sowie der beleuchteten Tannen auf dem Thieplatz und dem Kreisverkehr“, beschreibt der Vorstand die Liste der Tätigkeiten. All das würde ohne „Mein Lienen“ so nicht mehr stattfinden.

Wer Interesse an verantwortlicher Vereinsarbeit hat oder Verantwortung für einzelne Themen übernehmen möchte, kann sich jederzeit an den aktuellen Vorstand wenden. Dieser stehe dem Verein in jedem Fall bis zur Jahreshauptversammlung zur Seite und sei darüber hinaus auch gerne bereit, seine Nachfolger in der Übernahme der Vereinsgeschicke zu begleiten.