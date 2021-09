Dunkelzonen ärgern Bürger

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik läuft in den Kommunen landauf, landab auf Hochtouren, wenn sie nicht schon abgeschlossen ist. Was wegen des deutlich geringeren Energieverbrauchs gut fürs Klima ist und die Finanzen schont, sorgt aber nicht nur für Freude.

So sind in der Gemeindeverwaltung in den vergangenen Monaten immer wieder Beschwerden eingegangen, wonach einzelne Bereiche jetzt schlechter ausgeleuchtet sind als vorher. Bauamtsleiter Nico Königkrämer sprach in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses von „Dunkelzonen zwischen Lichtpunkten“.