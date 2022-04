Eiersuche startet in Ernas Garten

Ostereier sammeln, zusammenkommen und den Tag genießen. Genau das wollen die Verantwortlichen des Vereins „Für Kattenvenne“ vielen Familien am Karsamstag, 16. April, mitten im Ort bieten – bei der ersten Kattenvenner Osterrallye.

Los geht es laut Renate Dölling vom Vorstand des Vereins um 15.30 Uhr in Ernas Garten gegenüber des Dorfplatzes. Dort gibt es die Unterlagen für alle Kinder, die gerne Ostereier suchen möchten. An drei Stellen in Kattenvenne werden welche versteckt. Außerdem, so Dölling, bietet sich die Möglichkeit zur Einkehr im Garten der Gaststätte Gravemeier, wo die Rallye in gemütlicher Atmosphäre ausklingen soll. Dölling hofft, dass viele Familien den Tag als gute Möglichkeit nutzen, mal wieder mit anderen in Kontakt zu kommen.

Der Verein hat sich im Herbst vergangenen Jahres gegründet und Ende Dezember erstmals online der Öffentlichkeit vorgestellt (die WN berichteten). Neben Dölling gehören dem Vorstand Jürgen Marekwia als stellvertretender Vorsitzender sowie Sabrina Grösche und Stefan Gravemeier an. Bereits damals sprachen die Verantwortlichen davon, die Chancen und das Potenzial Kattenvennes ausschöpfen zu wollen und vieles in Bewegung zu setzen. Dabei setzen sie gezielt auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Für den Verein ist die Osterrallye nun die erste eigene Veranstaltung. Sie soll neben dem geselligen Beisammensein und dem Spaß für die Kinder auch Möglichkeiten für eine weitere Vernetzung und den Austausch untereinander bieten, so Dölling weiter.

Nach Abschluss der Rallye dürfen sich die Kinder auf eine süße Überraschung in der Gaststätte Gravemeier freuen. Außerdem wird Ute Ahrens von der Integrativen Kunst- und Musikschule (IKM) ein musikalisches Angebot mit einer Mitmach-Aktion auf die Beine stellen.

Ernas Garten als Ausgangspunkt wurde natürlich nicht zufällig gewählt. Dem Verein schwebt vor, aus der inzwischen gemeindeeigenen Fläche künftig ein generationenübergreifendes Begegnungszentrum zu machen.