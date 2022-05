Ein Maibaum für alle

Mehrere Jahre ruhte der Brauch des Maibaumrichtens im Dorf. Nun soll die Tradition wieder aufleben. Dafür eingesetzt haben sich Mitglieder des Heimatvereins, der Landfrauen, der Jagdhornbläser sowie des Sportvereins Schwarz-Weiß. am Samstag wurde der bunt geschmückte Baum aufgestellt, zum ersten Mal am Sportzentrum statt wie in der Vergangenheit am Thieplatz.

Mehrere Jahre ruhte der Brauch des Maibaumrichtens im Dorf. Nun soll die Tradition wieder aufleben. Dafür eingesetzt haben sich Mitglieder des Heimatvereins, der Landfrauen, der Jagdhornbläser sowie des Sportvereins Schwarz-Weiß. Bereits vor einigen Wochen war der Maibaum am Sportzentrum aufgestellt worden, am Samstag bekam er seinen Kranz mit leuchtend bunten Bändern.

„Der Maibaum hat bis jetzt still vor sich hingeschlummert“, sagte Helmut Hettwer. Niemand habe sich in den vergangenen Jahren zuständig gefühlt. Man habe aber auf das Brauchtum nicht verzichten wollen. „Wir wollten das Ganze wieder ans Leben bringen“, erklärte er weiter. „Und es haben alle gesagt, wir machen wieder was“, berichtete der Vorsitzende von Schwarz-Weiß Lienen vom guten Miteinander innerhalb der Gruppe der Initiatoren. Man sei sich auch einig gewesen, dass der Thieplatz nicht mehr der geeignete Ort für die veranstaltung sei. Auch aufgrund des Gefahrenpotenzials, wie Ernst Wieser, der sich schon früher für diese Tradition einsetzte, meinte.

Als Alternative wählte das Team das Sportzentrum aus. „Hier fahren viele mit dem Fahrrad vorbei, und viele fahren zum Sportzentrum“, nannte Helmut Hettwer einen der Gründe für die Entscheidung für den Platz, an dem das schmucke Stück von vielen Leuten wahrgenommen wird.

Schon Ende März wurde das Fundament gegossen und der Baum aufgestellt. Dieser Festakt war mit einer Spendenaktion verbunden, bei der 500 Euro für die Ukraine-Hilfe gesammelt wurden. Auch am Samstag baten die Organisatoren um Spenden. Diese gehen an die Flüchtlingshilfe in Lienen.

Eine runde Sache machten die Vereine aus dem Tag. Nachdem die Feuerwehr den Baum, der wie früher mit den 16 Plaketten der örtlichen Vereine geschmückt war, mit dem bunten Kranz komplettiert hatten, spielten die Jagdhornbläser auf. Diesen schloss sich der Musikverein an. In der Zwischenzeit wurde die Hüpfburg in Beschlag genommen. Außerdem konnte im Stadion gekickt und unter der Aufsicht der Turnabteilung gespielt werden. Über all dem thronte der Maibaum mit den bunten, im leichten Wind wehenden Bändern.

Der Abbau im Herbst soll ebenfalls mit einer Feier verbunden werden, kündigten die Verantwortlichen der Vereine an.