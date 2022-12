Ein Mann, der immer tatkräftig anpackt

Lienen

Helmut Hettwer ist seit Jahrzehnten Mitglied im Sportverein Schwarz-Weiß sowie in der Vorstandsarbeit tätig. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde am 13. Januar wird der erste Vereinsvorsitzende für seinen Einsatz geehrt. Im Gespräch mit den WN berichtet Hettwer, was ihn antreibt, und er macht deutlich, dass für ihn Kinder und Jugendliche im Vordergrund stehen.