Ein neuer Standort muss her

Für eine Radstation am Kattenvenner Bahnhof gibt es keine Pläne. Dies hatte am Montag bei der Verabschiedung des Haushalts für Unmut in den Reihen des Rates gesorgt. Zwei wichtige Aspekte konnten nun am Dienstag von Bauamtsleiter Nico Königkrämer verkünden.

Beschlossen, aber bislang nicht umgesetzt. Dass es für eine Radstation am Bahnhof Kattenvenne nicht einmal Pläne gibt, hat am Montag bei der Haushaltsverabschiedung für einigen Unmut in den Reihen des Rates gesorgt (die WN berichteten). So ganz aus den Augen verloren hatte die Verwaltung das Thema aber wohl nicht. Zumindest stand es am Dienstag auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit – und Bauamtsleiter Nico Königkrämer konnte zwei wichtige Dinge verkünden: 1. Eine Fläche für die neue Anlage hat man sich bereits ausgeguckt. 2. Ein Fachbüro soll zeitnah eingeschaltet werden und die Planung übernehmen.