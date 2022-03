Ein Paradies für Wohnmobilisten?

So könnte es nach den Vorstellungen der Verwaltung aussehen, würde man eine Teilfläche des vorhandenen Parkplatzes in einen Wohnmobil-Stellplatz umwandeln. Zur besseren Orientierung: Ganz rechts am Bildrand führt die Holperdorper Straße den Berg hinauf.

Camping liegt im Trend und Urlaub in Deutschland sowieso. Nicht erst seit Corona haben die Deutschen ihre Heimat für die schönste Zeit des Jahres wiederentdeckt. Gleichwohl hat die Pandemie sicher weiter dazu beigetragen, dass sich Urlaubsziele in heimischen Gefilden wachsender Beliebtheit erfreuen. Speziell für Wohnmobilisten mag der Teuto ein beliebtes Ziel sein, außerhalb des Campingplatzes in Holperdorp fehlt es in Lienen bislang aber einer adäquaten Infrastruktur.