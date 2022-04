Eine Präsentation und viel Kritik

Auf Einladung der Gemeinde war Calcis-Geschäftsführer Per Wasner zusammen mit Jörg Borkenhagen vom Fachbüro Bosch & Partner in die Aula der Waldorfschule gekommen, um über die Pläne des Unternehmens zur Erweiterung des Steinbruchs zu berichten. Rund 60 Bürger waren dabei, darunter Mitarbeiter der Firma ebenso wie Kommunalpolitiker und offenkundige Kritiker des Vorhabens.

Mit zum Teil heftigen verbalen Attacken ist am Dienstagabend Calcis-Geschäftsführer Per Wasner konfrontiert worden. Er war auf Einladung der Gemeinde zusammen mit Jörg Borkenhagen vom Fachbüro Bosch & Partner in die Aula der Waldorfschule gekommen, um über die Pläne des Unternehmens zur Erweiterung des Steinbruchs zu berichten. Rund 60 Bürger waren dabei, darunter Mitarbeiter der Firma ebenso wie Kommunalpolitiker und offenkundige Kritiker des Vorhabens.