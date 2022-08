Eine Tonne CO2 eingespart

Lienen hat ordentlich in die Pedalen getreten, nun wurden die Fleißigsten geehrt.

Bürgermeister Arne Strietelmeier (hinten, l.) und Lisa Knaub (r.) von den Stadtwerken Lengerich überreichten die ausgelobten Preise an die Vereinsvertreter.

Wie die anderen Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt hat auch Lienen in diesem Jahr wieder an der Aktion Stadtradeln teilgenommen. Gemeinsam radelte Lienen im festgelegten Zeitraum vom 26. Mai bis zum 15. Juni. Bereits vor den Sommerferien wurde die beste Schulklasse geehrt, zu Beginn des neuen Schuljahres fand nun auch die Siegerehrung der besten Vereine sowie der besten Nachwuchsradler statt.

Auf 3048 Kilometer brachte es die Fußballabteilung von Schwarz-Weiß Lienen. 26 Radlerinnen und Radler haben in den drei Wochen fleißig Kilometer gesammelt. Den zweiten Platz belegt die DLRG-Ortsgruppe Lienen mit 1678 Kilometer, auf Rang drei landete die Tennisabteilung von Schwarz-Weiß mit immerhin 1223 Kilometer. Die erreichte CO 2 -Ersparnis dieser drei Vereine liegt damit zusammen bei fast einer Tonne, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Bürgermeister Arne Strietelmeier und Lisa Knaub von den Stadtwerken Lengerich überreichten die ausgelobten Preise an die Vereinsvertreter. Diese freuen sich über die Zuschüsse, die für die Jugendarbeit eingesetzt werden können.

Außerdem wurden noch die sechs besten Nachwuchsradler mit Gutscheinen belohnt: Der siebenjährige Albert Wolff hat alleine 370 Kilometer erradelt; die weiteren Platzierten sind sein Bruder Theo sowie Lars Ullrich, Lasse Hansen, Felix Hotfilter und Lino Peters.

Stadtradeln ist eine Initiative des Klimabündnisses. Ziel ist es, im Aktionszeitraum möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und gleichzeitig wird dafür geworben, auch außerhalb des Zeitraums häufiger vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen.