Endlich wieder Winterzauber

Ende November ist es so weit: Am ersten Advent lockt der Winterzauber mit einem bunten Programm nach Lienen.

Kleine und große Krippen in den verschiedensten Ein Event, das für Jung und Alt etwas bereit hält. Der Wunschbaum und der Laternenumzug kommen bei Kindern gut an.

Der Verein „Mein Lienen“ freut sich, am ersten Adventswochenende wieder den Lienener Winterzauber organisieren zu können. Wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, findet der Markt mit 30 Ständen am Freitag, 25. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr statt. Die Aufbauarbeiten beginnen am Samstag, 19. November.

Der Markt beginnt mit einem Laternenumzug. Um 17 Uhr ziehen die Kinder durch das Dorf und werden anschließend vom Weihnachtsmann empfangen, bevor sie einen Wunschbaum schmücken.

Für musikalische Unterhaltung sei gesorgt, heißt es weiter. Am Samstag spielt der Musikverein aus Lienen, am Sonntag der Posaunenchor in der Kirche. Die Jagdhornbläser treten ebenfalls auf. Tag und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben.

Am Samstag und Sonntag ist zudem jeweils von 15 bis 19 Uhr die Krippenausstellung in der evangelischen Kirche zu sehen. Der Verein „Mein Lienen“ ist überzeugt, dass die Ausstellung eines der Highlights des Winterzaubers 2022 sein wird.