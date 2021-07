Am Dienstag mit Ralf Zacherl auf der Dachterrasse des Axel-Springer-Verlags in Berlin (Bild rechts), nun wieder zuhause auf dem elterlichen Hof in Meckelwege: Aus der Hauptstadt hat Nele Krampe den Ehrenpreis für ihre Käse-Chili-Griller mit Schinkenwürfeln beim Wettbewerb „Bratwurst des Jahres“ mitgebracht.

Dass sie eine Ausbildung zur Fleischerin beginnen und damit in die Fußstapfen ihres Vaters und Großvaters treten würde, stand für Nele Krampe schon von Klein auf fest. „Und wenn sie etwas will, dann schafft sie das auch“, schmunzelt ihre Mutter Christiane. Nur, dass die junge Frau, die sich jetzt am Ende ihres ersten Ausbildungsjahres befindet, noch mehr wollte: nämlich unter anderem eine eigene Bratwurst kreieren und damit beim Wettbewerb „Bratwurst des Jahres“ von Deutschlands größter Boulevard-Zeitung in Berlin antreten. Gesagt, getan. Zurückgekehrt ist sie vom Finale in Berlin vergangene Woche mit einem Ehrenpreis, den sie aus den Händen von Fernsehkoch Ralf Zacherl verliehen bekam. Doch der Reihe nach.