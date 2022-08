Familientag mit Kibaz und Jolinchen

Der Turnverein Kattenvenne bietet Familien mit Kindern am Sonntag, 4. September, ein besonderes Sporterlebnis. In der Halle am Ölberg sowie auf dem angrenzenden Sportplatz finden Familien mit Kindern von 10 bis 14 Uhr eine Vielzahl von Bewegungs-, Spiel und Sportmöglichkeiten.

Wie beim Tag des Kinderturnens im November 2018 lädt der TV Kattenvenne jetzt im Rahmen des Familientags zu einem besonderen Sporterlebnis in die Sporthalle am Ölberg ein.

Der Turnverein Kattenvenne bietet Familien mit Kindern am Sonntag, 4. September, ein besonderes Sporterlebnis. In der Halle am Ölberg sowie auf dem angrenzenden Sportplatz finden Familien mit Kindern von 10 bis 14 Uhr eine Vielzahl von Bewegungs-, Spiel und Sportmöglichkeiten. Auch, um so gemeinsam den Folgen von Corona entgegenzuwirken, wie der TVK in einer Pressemitteilung schreibt.

Unter dem Motto „Familientag für uns alle!“ bietet der Turnverein Kattenvenne das Kinderbewegungsabzeichen NRW (Kibaz-Parcours) unter sieben Jahren sowie weitere Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für die ganze Familie an, unter anderem wird es eine Hüpfburg geben. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Und wer im Anschluss ans eigene sportliche Treiben noch als Zuschauer vor Ort verweilen möchte, kann anderen beim Sporttreiben zuschauen: Im Anschluss ab 14.45 Uhr finden Handballspiele der JSG Tecklenburger Land statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Kinderbewegungsabzeichen NRW (Kibaz) ist seit 2014 ein attraktives Bewegungsangebot, das drei- bis sechsjährige Kinder spielerisch und ihrem Alter entsprechend für Bewegung, Spiel und Sport begeistern soll. Mindestens zehn Bewegungsstationen in Form eines Parcours durchlaufen die Kids ohne Zeitbegrenzung. Schließlich soll ihnen das Kibaz dabei vor allem Spaß machen und die sport-motorischen Fähigkeiten fördern, nicht aber die Leistung der Kids messen.

Die kindgerechten und altersdifferenzierten Bewegungsaufgaben entsprechen den fünf Bereichen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung, heißt es in dem Bericht weiter. Nach dem Kibaz-Parcours gibt es für die Kinder Urkunden und zusätzlich Kibaz-Malbücher als kleine Anerkennung.

Während des Familientags gelten die Bestimmungen der jeweils aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung.