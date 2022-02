Fast jeder zehnte Test ist positiv

Lienen-Kattenvenne

Der DRK Kreisverband Tecklenburger Land hat eine Corona-Teststelle in den Räumlichkeiten der Sporthalle am Ölberg in Kattenvenne eingerichtet. In unmittelbarer Nähe des Zentrums, das im September des vergangenen Jahres geschlossen wurde, werden nun wieder Abstriche genommen.

Von Luca Pals