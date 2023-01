„Ganz großes Kino“ im Ferienlager Lienen

Die Vorbereitungen für das Ferienlager Lienen 2023 laufen. Durch den Start am Donnerstag können auch Kinder aus Niedersachsen problemlos teilnehmen.

Spiel, Sport und Entspannung am Lagerfeuer. All das gibt es auch in diesem Jahr wieder beim ökumenische Ferienlager Lienen. Vom 6. bis zum 20. Juli findet es Büren-Brenken statt. Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren (Ausnahmen sind nach Absprache möglich) können teilnehmen.

Dieses Jahr steht das Ferienlager, dessen Träger die katholische Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen ist, unter dem Motto „Ganz großes Kino“. Passend dazu werden eine Menge abwechslungsreicher Aktivitäten rund um ausgewählte Filmthemen angeboten.

Ferienlager 2023: Kein Platz für Langeweile

Das Ferienlager Lienen, das jedes Jahr zahlreiche Kinder und Jugendliche anlockt, wird auch in diesem Jahr in einer komfortablen Schützenhalle stattfinden, die mit ausreichend Toiletten und Duschen ausgestattet ist. Jeden Tag werden die Kinder die Möglichkeit haben, aus einer Vielzahl von Sport, Spiel und kreativen Angeboten auszuwählen, die keinen Platz für Langeweile aufkommen lassen.

„Wir werden auch spannende Ausflüge zu Freizeitparks, dem größten Abenteuerspielplatz Europas und zum Spaßbad in Bad Lippspringe unternehmen, die für jeden etwas bieten werden“, heißt in einer Mitteilung. Ein echtes Highlight, welches zum Lagerleben einfach dazu gehört, ist das Lagerfeuer mit Stockbrotessen.

Lienen: Rückblick auf das Ferienlager 2022

Im vergangenen Jahr stand das Ferienlager unter dem Motto „Geheimnis um Brenken“. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestand die Aufgabe, dieses Geheimnis innerhalb der zwei Wochen zu lösen. Die Organisatoren haben dafür keine Kosten und Mühen gescheut und in einem Kellerraum der Almehalle etwas Großartiges vorbereitet: Sie gestalteten einen Escape Room und die Kiddies fanden sich plötzlich in einem spannenden Detektivspiel wieder.

Innerhalb von 60 Minuten mussten sie einen „Mordfall“ aufklären und ein „verborgenes Erbstück“ finden. Der Escape Room in der Almehalle wurde ein voller Erfolg. Das Veranstalterteam rund um Lienens Lagerleiter Wolfgang Kaufmann, der seinen Posten nach 44 Jahren aufgab, zog eine positive Bilanz. „Das was uns ausmacht, ist das Team. Wir haben eine breite Mischung. Der Jüngste ist 16 und der älteste 73 Jahre“, bringt es Kaufmanns Nachfolger Karsten Huneke auf den Punkt.

Anmeldungen für das Ferienlager Lienen

Auf die Mädchen und Jungen wartet eine unvergessliche Zeit in einer tollen Gemeinschaft. Lagerfeuer machen, Spieleabende, grillen und viele weitere Highlights stehen auf dem Programm. Ein fünfköpfiges Küchenteam wird dafür sorgen, dass sich die Kinder und Jugendlichen während ihres Aufenthaltes im Lager rundum wohl fühlen und gesunde Mahlzeiten (auf Wunsch vegetarisch oder vegan) zu sich nehmen können.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Preis für 14 Tage „All-Inclusive“ beträgt 300 Euro für das erste, 280 Euro für das zweite und 260 Euro für jedes weitere Kind einer Familie. Nähere Infos sowie das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite ferienlager-lienen.de.