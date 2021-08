Filip Peoski freut sich auf Orgeldienst

Filip Peoski ist der neue Organist der evangelischen Kirchengemeinden Lienen und Kattenvenne. Am Sonntag wird der 36-Jährige, der mit seiner Frau eine private Musikschule in Lengerich aufgebaut hat, in einem Gottesdienst in Lienen offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Filip Peoski ist der neue Organist in den evangelischen Kirchengemeinden Lienen und Kattenvenne. Am Sonntag, 22. August, wird er im Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche in Lienen offiziell begrüßt und in sein Amt eingeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 36-Jährige lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Lengerich. Gebürtig stammt er aus Mazedonien und hat dort an der Hochschule für Musik in Skopje studiert. Abgeschlossen hat er sein Studium als Master-Diplom-Pianist. Filip Peoski arbeitete zunächst als Klavierlehrer an der Städtischen Musikschule in Prilep, bevor er 2013 zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls Pianistin ist, nach Deutschland kam.

Seit 2015 betreibt das Ehepaar in Lengerich eine private Musikschule. Beide unterrichten vor allem Kinder und Jugendliche im Klavierspielen. In der evangelischen Kirche in Hohne gab der Pianist gemeinsam mit seiner Frau bereits Konzerte, so dass ihm das Umfeld Kirche nicht fremd ist. Zeitlich lassen sich die beiden beruflichen Tätigkeiten problemlos miteinander vereinbaren, da er in der Musikschule nur wochentags unterrichtet, schreiben die Kirchengemeinden.

Im Moment ist der Diplom-Pianist noch einmal Schüler und lernt beim Lengericher Kantor Marco Johanning das Orgelspielen, um das Instrument nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen zu beherrschen.

Filip Peoski freut sich nach eigenen Angaben sehr auf die neue Aufgabe. Seit dem 1. Juni – unterbrochen durch den Sommerurlaub in der alten Heimat – ist Filip Peoski in den Gottesdiensten in Lienen und Kattenvenne zu hören. Am Sonntag will sich der Organist auf musikalische Weise an Orgel und E-Piano vorstellen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen kleinen Empfang und Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen, so die Kirchengemeinden.