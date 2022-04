Fliegender Holländer tappt in die Laser-Falle

Am Ostermontag hat der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt bei sonnigem Frühlingswetter mal wieder Kradkontrollen an der Holperdorper Straße durchgeführt. Dabei waren auch ein Laser-Geschwindigkeitsmessgerät und ein ziviles Video-Krad im Einsatz.

Kontrolle in Holperdorp: Polizei schreibt reihenweise Anzeigen

Die kurvenreichen Strecken in Holperdorp ziehen an schönen Tagen Motorradfahrer magisch an – sehr zum Leidwesen der lärmgeplagten Anwohner.

Neben technischen Veränderungen stellten die Beamten bei einigen Krädern auch diverse Mängel fest. Bei fünf Fahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt wurde. Bei einer Harley-Davidson zum Beispiel war die Abdeckung des Primärantriebs entfernt. Dieser muss aufgrund der Verletzungsgefahr unter allen Umständen geschlossen sein. Neben der Untersagung der Weiterfahrt erwarten den Fahrer jetzt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, heißt es im Polizeibericht.

Ebenso wurden Kräder festgestellt, bei denen die Endschalldämpfer manipuliert waren. Diese Veränderungen stellen eine erhebliche Geräuschbelästigung für Anwohner dar. Zwei Anwohnern wurde die Möglichkeit gegeben, an der Kontrolle teilzunehmen, um mit den Kradfahrern in den Dialog zu treten.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen war ein 27-jähriger Niederländer trauriger Spitzenreiter: Er wurde mit 93 km/h in einer 50er-Zone gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Motorrad der sogenannte Dezibel-Killer im Endschalldämpfer fehlte. Der Niederländer musste eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe leisten. Insgesamt wurden bei den Kontrollen 18 Anzeigen gefertigt und elf Verwarngelder erhoben.

Für viele Motorradfahrer hat die Saison gerade erst begonnen. Daher wird die Kreispolizeibehörde Steinfurt auch in den nächsten Monaten regelmäßig Motorradkontrollen im gesamten Kreisgebiet durchführen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Mahnung der Beamten: „Fahren Sie immer nur mit einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Motorrad und halten Sie sich an Tempolimits – zu Ihrer eigenen und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.“