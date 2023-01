Förderverein hofft bei Gebäudenutzung auf Einigung

Das Jahr 2022 war für die Freie Waldorfschule Lienen ein Schwieriges. In 2023 soll nun alles besser werden. Der Förderverein hofft bei der Gebäudenutzung am Lührmannsweg auf eine Einigung.

Am 15. August 2015 hat die Freie Waldorfschule im Gebäude der ehemaligen Hauptschule am Lührmannsweg in Lienen den Unterricht aufgenommenAm 15. August 2015 hat die Freie Waldorfschule im Gebäude der ehemaligen Hauptschule am Lührmannsweg in Lienen den Unterricht aufgenommenam

Der Förderverein freie Waldorfschule Lienen hat sich zum Jahreswechsel bei allen Spendern, Lienerern, Ratsmitgliedern und der Verwaltung bedankt. „Wir wünschen allen ein schönes, krisenfreies und gesundes Jahr 2023“, heißt es in einem Schreiben. Darin blickt der Verein auch auf das abgelaufene Jahr zurück.

2022 war für die Freie Waldorfschule Lienen ein schwieriges Jahr. In der ersten Hälfte bekam sie die Kündigung des Mietvertrages durch die Verwaltung. „Die wachsenden Bedarfe seitens der Grundschule und der Verwaltung machten diesen Schritt für den Rat unumgänglich. Die Gemeinde suchte von da an nach Lösungen für den offenen Ganztag, kommende stärkere zu beschulende Jahrgänge und die wachsende Verwaltung“, erklärt die stellvertretende Landrätin Britta Hollinderbäumer in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied des Waldorf-Trägervereins. „Passende Räumlichkeiten bei möglichst wenig Kosten zu generieren war die Losung“, so Hollinderbäumer.

Viel zu tun gab es fortan für die Verantwortlichen der Freien Waldorfschule. Sie rotierten derweil, um einen ortsnahen Ersatz für die 150 Schüler und das Kollegium zu finden. Gleichzeitig hatte man mit der Einrichtung der Oberstufe zu tun. Die Suche nach neuen Räumlichkeiten gestaltete sich schwierig. Immobilien, die eine Schule unterbringen können, sind selten. „Mitarbeiter waren stark verunsichert und viele Familie verließen die Schule aus Angst vor einem drohenden Aus“, fasst Britta Hollinderbäumer die schwierige Phase zusammen. Doch die letzten Tage und Wochen im Dezember hätten etwas Ruhe gebracht. Neben einer ganzen Reihe neuer Schülerinnen und Schüler, viel Unterstützung und Zuspruch seitens der Bevölkerung und des Rates, sorgte auch der Ratsbeschluss am 19. Dezember für Erleichterung. Eine Schließung scheint zumindest vorerst abgewendet worden zu sein. „Man hofft, nun sich mit der Gemeinde über eine weitere Nutzung des Gebäudes am Lührmannsweg zu einigen, so

der Förderverein freie Waldorfschule Lienen weiter in seinem Bericht. Die Schulgemeinde möchte an ihrem Standort bleiben.