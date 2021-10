Fraktionen lehnen Tennenplatz weiterhin ab

Der Pachtvertrag für dieses Gebäude an der Iburger Straße läuft Ende des Jahres aus. Nach Auffassung der Politik ist bei der Suche nach Ersatzwohnraum Eile geboten.

Wenn heute Abend ab 18 Uhr der Rat im Haus des Gastes tagt, geht es erneut um das Thema Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis und FDP stellen dazu gemeinsamen einen Antrag, in dem es heißt: „Die Verwaltung wird beauftragt zur Sitzung des Sozialausschusses am 2. November ein Konzept zur dezentralen Unterbringung von Wohnungslosen in der Gemeinde zu erarbeiten und dem Ausschuss vorzustellen.