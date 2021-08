Freies Feld für die Funker

Diese Ankündigung lässt aufhorchen: Aufgrund des Gesetzes über die Beschränkung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung (Schutzbereichgesetz), wird in den Gemeinden Bad Iburg, Georgsmarienhütte, Hagen am Teutoburger Wald sowie in der Gemeinde Lienen ein Gebiet zum Schutzbereich für die Verteidigungsanlage Bad Iburg erklärt.

Diese Ankündigung lässt aufhorchen: Aufgrund des Gesetzes über die Beschränkung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung (Schutzbereichgesetz), wird in den Gemeinden Bad Iburg, Georgsmarienhütte, Hagen am Teutoburger Wald sowie in der Gemeinde Lienen ein Gebiet zum Schutzbereich für die Verteidigungsanlage Bad Iburg erklärt.

Verteidigungsanlage Bad Iburg? Wer das liest, mag reflexartig zuerst an das Schloss hoch oben auf dem Felsen denken. Schließlich wurden Höhenburgen in grauer Vorzeit in erster Linie zur Landesverteidigung errichtet. Nun sind die Zeiten von Bischof Benno und Co. aber längst vorbei. Und für gut ausgerüstete Armeen heutiger Zeit stellt so ein Bauwerk kein Hindernis mehr da. Deshalb handelt es sich bei besagter Verteidigungsanlage auch nicht um die Burg, sondern um den Funkturm der Bundeswehr auf dem Dörenberg.

Die Deklarierung der Umgebung als Schutzbereich mit diversen Einschränkungen bei Bauvorhaben hat auf niedersächsischer Seite bereits zu einiger Verunsicherung geführt. So viele Anrufe nach einer Bekanntmachung gebe es sonst eher selten, hieß es beim Kompetenzzentrum Baumanagement des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Die Behörde ist neben vielen anderen Aufgaben auch dafür zuständig, dass der Richtfunkturm auf dem Dörenberg uneingeschränkt funktionieren kann.

Ein wichtiger Punkt bei den Regeln für den sogenannten Schutzbereich: Änderungen und Neubauten in einem Umfeld von bis zu 2,5 Kilometern Entfernung um den Turm müssen von der Bundeswehr genehmigt werden. Betroffen davon sind in Lienen Grundstücke in Holperdorp in der Nähe der Grenze zu Bad Iburg. Entscheidend ist dabei, dass die Sende- und Empfangsbereiche der Antennen nicht unterbrochen oder beeinträchtigt werden.

Konkret heißt das: Im Umkreis von bis zu 100 Metern vom Sendeturm muss für Vorhaben unter Umständen eine Genehmigung eingeholt werden: „Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen oder Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche“ bedürften der Zustimmung durch die Behörde, heißt es in der Bekanntmachung. Dort ist allerdings außer Wald so gut wie nichts.

Und wenn ein Jäger dort einen Hochsitz aufstellen wollte, fiele der nicht unter den Genehmigungsvorbehalt, weil die Höhenbegrenzungsline auf 352 Meter über Normal Null festgelegt ist. In dieser Höhe etwa sitzen die untersten Antennen. Da der Sockel des Turmes schon auf 315 Metern Höhe liegt, müsste der Hochsitz an die 40 Meter hoch sein, um das Interesse der Genehmigungsbehörde zu wecken.

Für neue Hochspannungsleitungen gelten größere Radien: Unter 20 000 Volt sind es 800 Meter. Leitungen mit höherer Spannung sind nur außerhalb von einem Zwei-Kilometer-Radius genehmigungsfrei. Innerhalb von 2500 Metern rund um den Bundeswehrturm bedürfen zum Beispiel Windkraftanlagen einer Extra-Genehmigung. Angesichts des sogenannten Repowerings, bei dem bestehende Windräder durch größere ersetzt werden, möglicherweise ein Fall für die Prüfer.

Alles, was bisher im Schutzbereich liegt, beispielsweise der etwa 500 Meter entfernte Stahlgitter-Sendeturm auf dem Grafensundern, von dem aus unter anderem Radioprogramme ausgestrahlt werden, genießt Bestandsschutz. Die Anhörung offizieller Stellen, zum Beispiel der Deutschen Bahn oder der Kommunen und Kammern, lasse auch für die nähere Zukunft keine Probleme erwarten. Im Grunde sei diese Bekanntmachung eine reine Formsache, die sich aber ab jetzt alle fünf Jahre wiederholen werde, heißt es dazu bei der Bundeswehr.

Eine Umfrage in den Rathäusern rund um den Dörenberg, in Lienen Georgsmarienhütte oder Bad Iburg ergab: Von der am 30. Juli veröffentlichten Bekanntmachung der Bundeswehr wurde man etwas überrascht. Eigentlich beziehe sie sich ja auf den Verteidigungsfall, vermutete man in Bad Iburg – beim Thema Bundeswehr zwar naheliegend, aber ein Irrtum.

Dennoch kein Grund zur Beunruhigung: Im Zweifel könne jeder, der in den betroffenen Schutzgebieten etwas plane, eine formlose Voranfrage stellen, um zu klären, ob sein Vorhaben geprüft werden muss, heißt es bei den zuständigen Dienststellen.

Fragen zu dem Thema beantwortet in der Lienener Verwaltung Fachbereichsleiter Christian Brüger (

0 54 83/73 96 42).