Frische für die ganze Familie

Warum soll das, was in Leeden klappt, nicht auch in Kattenvenne funktionieren? Als eine der nächsten Aktionen hat sich der Verein „Für Kattenvenne“ überlegt, einen Feierabendmarkt in Leben zu rufen.

Auf dem Parkplatz an der Buchentorstraße (zwischen Apotheke und LVM) sowie auf den angrenzenden Flächen soll der erste Kattenvenner Feierabendmarkt stattfinden. Vorbild dafür ist der bereits etablierte Markt in Leeden (kleines Foto).

Warum soll das, was in Leeden klappt, nicht auch in Kattenvenne funktionieren? Als eine der nächsten Aktionen hat sich der Verein „Für Kattenvenne“ überlegt, einen Feierabendmarkt in Leben zu rufen. Der Auftakt findet am kommenden Mittwoch, 17. August, von 17 bis 21 Uhr direkt im Ort auf dem Parkplatz an der Buchentorstraße (zwischen Apotheke und LVM) statt.