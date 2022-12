Fristverlängerung für den Träger?

Lienen

Für die Eltern, deren Kinder den Waldorfkindergarten in Lienen besuchen, bleibt die Situation angespannt. Sie blicken weiter in eine ungewisse Zukunft. Auch wenn das Aus der Kita vorerst vom Tisch zu sein scheint, fragen sich viele Mütter und Väter, wo und wie es mit der Einrichtung weiter geht, damit das Recht auf einen Kindergartenplatz künftig in der Gemeinde gesichert und umgesetzt werden kann.

Von Dario Teschner