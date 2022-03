Fundus vor dem Neustart

Lienen

Frühling und Sommer stehen vor der Tür. Die Regale sind geräumt und der Bedarf an aktueller modischer Kleidung ist groß. Der „Fundus“, die Kleiderkammer in Lienen in der Hauptstraße 30 (Hintereingang im Kellergeschoss), nimmt nach der langen coronabedingten Schließung zur Wiedereröffnung Kleiderspenden entgegen. Erstmalig öffnet das Helferteam die Räumlichkeiten am Montag, 21. März, zur Annahme.