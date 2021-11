Fünf Gruppen am Schoppenhof

Diese Nachricht dürfte viele junge Eltern beruhigen: Der völlig überlastete evangelische Regenbogen-Kindergarten bekommt einen neuen Standort mit deutlich mehr Kapazitäten. Geplant ist eine Fünf-Gruppen-Einrichtung, die südlich der Entlastungsstraße am Ende des Schoppenhofes errichtet werden soll. Architekt Wilfried Ohnesorge aus Bad Iburg stellte die Pläne am Dienstag in einer Sondersitzung des Planungs- und Bauausschusses vor.

