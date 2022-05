Für Ausflüge und Touren aller Art

Am Mittwoch wurde der „Grüne Pfad“ eröffnet. Die Strecke führt in diesem Jahr durch Kattenvenne und Holzhausen und zeigt dabei anschaulich die vorhandene Land- und Forstwirtschaft auf, die mit Stationen markiert sind.

Schon zum 26. Mal wurde am Mittwoch der „Grüne Pfad“ eröffnet. Die Strecke führt in diesem Jahr durch Kattenvenne und Holzhausen und zeigt dabei anschaulich die vorhandene Land- und Forstwirtschaft auf, die mit Stationen markiert sind. Die Bedeutung der Gewässer, der heimischen Tierwelt oder auch der Nutzviehhaltung werden zum Teil durch Informationstafeln erklärt.

Ehrenamtliche aus dem Landfrauenverband Lienen-Kattenvenne, dem Landwirtschaftlichen Ortsverein Lienen, dem Heimatverein Lienen, dem Imkerverein Kattenvenne, der Forstbetriebsgemeinschaft Lengerich und Lienen, dem Hegering Lienen und der Lienener Tourist-Information hatten die Aktion möglich gemacht. Die Jagdhornbläser St. Hubertus sorgten an einer Station für eine musikalische Einlage.

20 Stationen gibt es auf der fast zehn Kilometer langen Strecke. „Die muss natürlich nicht insgesamt gefahren werden, man kann auch zwischendurch einsteigen“, sagte Anneliese Harde von den Landfrauen. Gedacht ist der Grüne Pfad in erster Linie für Fahrradtouren von Familien oder Freunden, für Betriebs- oder einen Schulausflug.

„Hier zeigt sich deutlich, eine intakte Kulturlandschaft ist nur möglich mit einer intakten Landwirtschaft. Für den einen ist sie dann Erholung, für den anderen wirtschaftliche Betriebsgrundlage“, fasste Harde das Besondere des Grünen Pfades zusammen. Gesponsert wird er durch den Hof Löffeld, die Quiller Abwassertechnik GmbH und die agritura Raiffeisen eG.

„Die Strecke verläuft in diesem Jahr größtenteils durch Schutzgebiete“, kündigte die Landfrau den Teilnehmern bei der Eröffnung an. „Gerade dort ist eine gute Zusammenarbeit mit den Landwirten wichtig, denn auch Naturschutzgebiete müssen gepflegt und bewirtschaftet werden“, sagte sie.

Zu erfahren gibt es unterwegs jede Menge. Beispielsweise über die Heimat der Kiebitze, aktive Maßnahmen zum Wildschutz und zur Artenvielfalt wie auch zum Anbau nachwachsender Rohstoffe.

Zur Premiere gab es verschiedene Aktionen. So verteilte Olaf Dölling vom Hegering Tütchen mit Sonnenblumensamen, am Hof Löffeld gab es einen Joghurt.

Interessant dürfte auch die Station sein, die der Imkerverein am Mühlenbach mit einem Schaukasten eingerichtet hat. „Das ist etwas Lebendiges, man kann es gut beobachten“, sagte Daniel Hülsmeier. „Wir wollen den Bienenschaukasten so lange wie möglich am Standort belassen“, versprach er.

Geführte Informationstouren vermittelt die Tourist-Information Lienen.