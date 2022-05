Fußballfest zum Abschluss

Drei Tage lang wurde Sport an der Grundschule großgeschrieben. Krönender Abschluss war im Stadion am Postdamm der „Sepp-Herberger-Tag“, der Sportvereine und Schule zusammenbringen soll.

Im Mittelpunkt stand ein Fußballturnier, bei dem die Kinder im Klassenverband gegeneinander antraten. Aber es gab noch viele weitere Aktivitäten und einen Trainingsparcours. An verschiedenen Stationen ging es um Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und Ausdauer. Weiter waren Ballgefühl, Dribbling und die Fähigkeit, vom Elfmeterpunkt den Ball nervenstark ins Tor zu befördern, gefragt. Wer alle Aufgaben meisterte, konnte das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen als Trophäe mit nach Hause nehmen.

Die Kinder waren begeistert bei der Sache. Ein Team des Fußballverbands war mit dem DFB-Mobil vor Ort, unterstützte mit Sportgerät und Material. Viele Ehrenamtliche Helfer von Schwarz-Weiß Lienen und weiterer Vereine sorgten für einen reibungslosen Ablauf. „Wir haben auch viele Eltern mit ins Boot geholt“, freute sich Schulleiterin Annette Füllborn. So schlüpften einige in die Rollen des Schiedsrichters, der Trainerin oder der Wettkampfleitung.

„Mit den drei Tagen Sport wollten wir den Kindern die verschiedenen Sportarten, die in der Region geboten werden, nahebringen, so Füllborn. Bis zu vier Wünsche konnten die rund 200 Schüler angeben. Unter der riesigen Auswahl an Sportarten fiel den Schülern die Auswahl nicht immer leicht. Das Angebot reichte von Hip-Hop und Taekwondo mit den Leopards Lengerich über Reiten auf den Reiterhöfen Buddenkuhle und Hunsche bis zu Turnen mit dem VFL Bad Iburg in der Turnhalle in Lienen. Auch Ballsportarten, Schwimmen, Spikeball und Leichtathletik konnten angewählt werden. „Wir wollen, dass jeder und jede den für sich passenden Sport findet. Nach zwei Jahren wird es Zeit, dass die Kinder sich auch sportlich wieder ausprobieren können“, so die Schulleiterin. Sie betonte, dass es sich nicht um eine einmalige Veranstaltung handele. Schule und Vereine wollten die Kinder dauerhaft für den Sport begeistern.