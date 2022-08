Gasversorgung als zentrale Herausforderung

Einen neuen Vorstand wählte der Ortsverband Lienen-Kattenvenne von Bündnis90/Die Grünen bei seinem Sommertreffen. Nach langer Coronapause konnte wieder eine Mitgliederversammlung mit persönlicher Anwesenheit stattfinden, so dass Wahlen möglich waren, teilt die Partei mit.

Gewählt wurden Adelheid Kubitz-Eber und Michael Kopmann als Sprecher-Duo und Heiner Peters als Kassierer. Wiltrud Kampling und Marlies Janning wurden als Kassenprüferinnen bestellt.

Im Rückblick berichtete der alte Vorstand über die Tomatenaktion, die laut Pressemitteilung insgesamt mehr als 1300 Euro für die Flüchtlingshilfe erbrachte. Das gemeinsam mit dem Bündnis für Ökologie und Demokratie beschaffte Lastenrad ist derzeit noch in den Kindertageseinrichtungen unterwegs, es soll in Zukunft allen Lienener Bürgern leihweise zur Verfügung stehen.

Die monatlichen Stammtische, die während der Coronazeit auch digital stattfanden, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit – umso mehr seit wieder ein persönliches Treffen möglich ist, schreibt die Partei.

Besonders begrüßt wurde der Koalitionsvertrag in NRW, der in wichtigen Punkten eine grüne Handschrift zeige.

Abschließendes Thema war der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Die damit verbundenen Energieprobleme vor allem im Bereich der Gasversorgung im kommenden Herbst und Winter sieht der neue Parteivorstand als die zentrale Herausforderung der näheren Zukunft an.

„Ich bin froh, dass in dieser schwierigen Zeit zentrale Ministerien in grüner Hand sind und dort verantwortungsvolle Politik gemacht wird“, bemerkte der neue Sprecher des Grünen-Ortsverbandes Michael Kopmann in seinem abschließenden Statement.