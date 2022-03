Neubau des Regenbogen-Kindergartens: Geht‘s im April endlich los?

Der Regenbogen-Kindergarten an der Diekesbreede platzt mit 58 Kindern in drei Gruppen aus allen Nähten. Da es aber Bedarf an Betreuungsplätzen für zwei weitere Gruppen gibt, erhält die Einrichtung wenige 100 Meter vom jetzigen Standort am Schoppenhof einen Neubau. Liegt die Baugenehmigung vor, könnte der Baustart eventuell schon im April erfolgen.

Noch zeugt am Schoppenhof unweit der Reitanlage wenig von einem baldigen Neubau. Und so gibt Architekt Wilfried Ohnesorge auch zu, dass es in der Vergangenheit zu Verzögerungen gekommen sei. Gleichwohl sollen die Bauarbeiten nun bald starten – womöglich im kommenden Monat. Gemeint ist der Neubau des Regenbogen-Kindergartens, der am Ende des Schoppenhofes südlich der Entlastungsstraße entstehen soll. Der beauftragte Architekt aus Bad Iburg wartet derzeit, zusammen mit den Verantwortlichen der SuCasa Projekt GmbH, auf die Baugenehmigung.

Betreiber des neuen Kindergartens wird weiterhin der Kindergartenverbund im evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg sein. Notwendig geworden ist der Neubau aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Betreuungsplätzen, den das Jugendamt festgestellt hatte (wir berichteten). Zurzeit werden im Regenbogen-Kindergarten in der Diekesbreede insgesamt 58 Kinder in drei Gruppen betreut. Die Einrichtung platzt damit aus allen Nähten.

Nach dem Umzug an den nur wenige 100 Meter entfernten Standort stehen der Einrichtung dann fünf Gruppen zur Verfügung. Ralf Evers, Geschäftsführer des Kindergartenverbundes, erläutert auf WN-Nachfrage, dass die zusätzlichen beiden Gruppen aber bereits zum 1. August eingerichtet werden. Sie ziehen vorerst in ein Provisorium am neuen Standort. Evers versichert im gleichen Atemzug, dass dadurch in der Betreuung der Kinder allerdings keine Nachteile entstehen würden.

Rückblick: Die Pläne für den Kindergarten-Neubau waren während einer Sondersitzung des Planungs- und Bauausschusses im November vergangenen Jahres vorgestellt worden. Bereits damals rechnete der Kirchenkreis mit einem Umzug frühestens Anfang 2023.

Verständlicherweise kann Evers auf Nachfrage nur Prognosen geben und weniger handfeste Versprechungen machen: „Meistens liegt die Bauzeit zwischen neun und zwölf Monaten.“ Die SuCasa Projekt GmbH tritt für den Neubau als Investor und Bauherr auf, man stehe stets in einem guten Austausch, versichert Evers. Und auch Oliver Haller von SuCasa bestätigt, dass ein Neubau zwischen acht und zehn Monate dauern werde. Aktuell habe die SuCasa-Gruppe mit sechs Kindergärten, darunter einem in Ibbenbüren, alle Hände voll zu tun.

In Lienen war Architekt Ohnesorge zuletzt auch auf die Wünsche aus der Politik – unter anderem die Entlastung der Zufahrt – eingegangen, die Parkplatzsituation habe man ebenfalls gut lösen können. Besonders größere Abstellflächen für Kinderwagen und Fahrräder waren seitens der Verwaltung in die Diskussion eingebracht worden. Der jetzige Standort in der Diekesbreede wird mit dem Umzug der Einrichtung weiter in den Händen der evangelischen Kirchengemeinde bleiben. Die künftige Nutzung des Grundstücks ist noch nicht geklärt, wie Pfarrerin Verena Westermann mitteilt. Darüber wird das Presbyterium beraten.