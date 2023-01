Wie läuft die Krankmeldung ohne „gelben Schein“?

Der „Gelbe Schein“ ist passé. Die Krankschreibung bei gesetzlich Krankenversicherten läuft nun elektronisch per eAU-Verfahren. Doch wie funktioniert das?

Am 1. Januar ist bei gesetzlich Krankenversicherten der bisherige „gelbe Schein“ für die Krankmeldung digital geworden. Die Ärzte melden die Daten nun direkt an die Krankenkassen. Der Arbeitgeber kann die Daten dann elektronisch bei dieser abrufen.

Für gesetzlich Krankenversicherte gibt es seit dem 1. Januar bei der Krankschreibung eine wichtige Änderung. Erkrankte Arbeitnehmer müssen sich wie gewohnt zu Beginn der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber abmelden und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit angeben. Ab sofort sind sie aber nicht mehr dazu verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform ihrem Arbeitgeber vorzulegen. Der sogenannte „gelbe Schein“ entfällt. Stattdessen melden die Praxen die Krankschreibung auf direktem Weg den Krankenkassen. Der Arbeitgeber hat dann die Möglichkeit, die Daten bei der Krankenkasse abzurufen.

Krankmeldung: Welche Daten erhält der Arbeitgeber?

Das Ganze nennt sich eAU-Verfahren – „e“ für „elektronisch“, „AU“ für „Arbeitsunfähigkeit“. „Das neue digitale Verfahren spart Zeit und Papier“, heißt es übereinstimmend aus den Arztpraxen in Ladbergen und Lienen. Beim eAU-Verfahren übermitteln die Praxen noch am Tag des Arztbesuches die Bescheinigung elektronisch an die Krankenkasse. Eine Information darüber, ob und wann der Arbeitgeber die Daten des Beschäftigten eingesehen hat, erhält der Versicherte nicht. Genauso wie beim „gelben Schein“ erfährt der Arbeitgeber auch beim eAU-Verfahren nichts von der Diagnose oder dem Befund seiner Angestellten. Folgende Daten können abgerufen worden:

Name des erkrankten Beschäftigten

Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit

Das Datum der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit.

Die Daten dürfen vom Arbeitgeber nur über die gesicherte und verschlüsselte eAU-Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen wie etwa einem Entgeltabrechnungsprogramm angefordert werden. Nach Angaben der gesetzlichen Krankenkassen enthält der Datensatz, der an den Arbeitgeber übermittelt wird, keine Angaben zum behandelnden Arzt mehr.

Digitale Krankmeldung: Gibt es Ausnahmen?

Das eAU-Verfahren gilt nicht für Privatpatienten. Sie erhalten weiterhin den gewohnten „gelben Schein“, der dem Arbeitgeber vorzulegen ist. Privatärzte, Ärzte im Ausland, Rehabilitationseinrichtungen und Physio- sowie Psychotherapeuten sind an dem Verfahren ebenfalls noch nicht beteiligt. Die Bundesagentur für Arbeit weist außerdem darauf hin, dass die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) noch nicht für bei ihr gemeldete Menschen gilt. Die Agenturen und Jobcenter können Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für ihre Kunden erst ab Januar 2024 abrufen. Diese sollten den Schein daher aktiv bei ihrem Arzt einfordern.

Auf einen AU-Ausdruck für die eigenen Unterlagen dürfen und sollten Patientinnen und Patienten ohnehin weiterhin bestehen, denn nach wie vor erfülle dieser eine wichtige Funktion, für den Fall, dass der Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit anzweifelt. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann sich so rechtlich absichern und ihren beziehungsweise seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung geltend machen. Eine Abmahnung oder Kündigung wegen Untätigkeit wird so ebenfalls vermieden.

#Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung https://t.co/v4vWpYErtE — Bundesagentur für Arbeit in NRW (@BA_NRW) December 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Krankschreibungen per Telefon bis Ende März möglich

In den meisten Arztpraxen können auch gesetzlich Krankenversicherte übergangsweise und auf Nachfrage weiterhin die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform erhalten. „Das digitale Angebot wird von unseren Kunden dankend angenommen“, sagte eine medizinische Fachangestellte aus Lienen auf WN-Nachfrage. Das neu angelaufene Verfahren scheint in der Region zu funktionieren. Nur vereinzelnd würden Probleme auftreten, wenn mehrere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gleichzeitig übermittelt werden müssten. Wie gut und zuverlässig das System arbeitet, wird die Zeit zeigen.

Angesichts der Coronavirus-Pandemie sowie der derzeitigen Grippe- und Krankheitswelle bleiben Krankschreibungen per Telefon bei Erkältungsbeschwerden noch bis Ende März möglich. Ein Praxisbesuch ist nicht notwendig. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken hatte bereits vor mehreren Wochen beschlossen, die vorerst bis Ende November laufende Sonderregelung zu verlängern. Patientinnen und Patienten können Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen wegen leichter Atemwegserkrankungen damit weiterhin für bis zu sieben Tage nach telefonischer Befragung durch Ärztinnen und Ärzte bekommen. Zudem können diese für bis zu sieben Kalendertage verlängert werden. Mit der telefonischen Krankschreibung sollen leichte und schwere Krankheitsfälle voneinander abgegrenzt und volle Wartezimmer vermieden werden.