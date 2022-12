Gelegenheit macht Diebe

Um es in ihren Häusern warm zu haben, setzen einige wegen der explodierenden Preise für Strom und Gas auf den bewährten Holzofen. Doch auch die Preise für Holz sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Osnabrücker Südkreis nimmt daher offensichtlich der Brennholz-Klau zu.

Holz ist angesichts steigender Energiepreise ein beliebter Brennstoff. Das lockt auch Diebe an, die sich an Stapeln im Wald bedienen.

