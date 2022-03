Gemeinschaft besteht aus 28 Ministranten

Neue Messdiener in Maria Frieden

Drei neue Mitglieder wurden am Sonntag im Gottesdienst mit Kaplan Ernst Willenbrink in die große Schar der Messdienergemeinschaft in Maria Frieden aufgenommen. Nach der Predigt wurden Pelle Brinkmann, Luca-Joel Lücking und Mika Schlotte gesegnet und für ihren Dienst beauftragt. Als Zeichen erhielten sie neben einem kleinen Geschenk ihre eigenen Messdienerplaketten von den älteren Mitstreitern.

Die Abläufe in einer Eucharistiefeier hatten sie in den vergangenen Wochen mit ihren Gruppenleitern Kathrin Monien, Sylke Lücking und Martin Licher geübt.

Die Messdienergemeinschaft zählt 28 aktive Ministranten und freut sich jederzeit über Zuwachs in allen vier Gruppen: Von Grundschülern bis Oberstufenschülern, Auszubildenden und Studierenden bietet sie für unterschiedliche Altersgruppen ein vielseitiges Angebot. Gerne können sich Interessierte im Pfarrbüro melden, teilt die Gemeinde mit.

Schon jetzt wird auf die Osterkerzenaktion hingewiesen. Selbst gestaltete Kerzen werden ab dem Wochenende in Lienen und Kattenvenne angeboten.