Bei der diesjährigen Generalversammlung des Schützenvereins Amkenheide in Lienen wurden wieder langjährige Mitglieder geehrt. Die Planungen für das Schützenfest standen im Fokus der Veranstaltung.

Mitgliederehrungen, das Schützenfest und weitere Termine standen im Mittelpunkt der Generalversammlung der Amkenheider Schützen. Das Schützenfest auf der Amkenheide wird wieder in gewohnter Weise am Pfingstwochenende am Saal Daweke gefeiert wird.

Der 1.Vorsitzende Wilhelm Buttgereit begrüßte die anwesenden Schützinnen und Schützen und den amtierenden König Michael Unland. Der Jahresbericht vom 1. Schriftführer Ralf Fahrenhorst führte noch einmal durch die Veranstaltungen und Ereignisse des vergangenen Jahres. Der 1. Schießwart Carsten Blümer blickte noch mal auf den Schießsport zurück.

Mit seinem Kassenbericht rundete der 1. Kassierer Jürgen Marekwia den Jahresrückblick auf 2022 ab. Die beiden Kassenprüfer Jürgen Gerdvordermark und Michael Unland bescheinigten dem Vorstand eine korrekte Arbeit und somit konnte der Vorstand einstimmig entlastet werden.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen stand wie immer eine Hälfte des Vorstands zur Wahl. Allein Siegfried Peters stellte sich nach 47 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl. Für ihn wurde Jürgen Gerdvordermark zum neuen Beisitzer gewählt. Alle übrigen zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt und nahmen die Wahl auch an.

Bei der diesjährigen Generalversammlung konnten auch wieder langjährige Mitglieder geehrt werden. Für 25 Jahre wurden Hubert Aubke und Sabine Aubke geehrt. Auf 40-jährige Mitgliedschaft können Herbert Fiegenbaum, Friedhlem Kröner und Frank Schilling zurückblicken. Gerhard Schowengerd, Hartwig Stille und Wilhelm Voß sind sogar bereits 50 Jahre im Verein. Die wegen Corona ausgefallenen Ehrungen aus den Jahren 2021 und 2022 werden am Pfingstsamstag und Pfingstmontag nachgeholt.

Mit dem Punkt Verschiedenes endete dann die Versammlung. Folgende Termine für das laufende Jahr wurden bei der Veranstaltung bekannt gegeben:

21. Februar: Treffen der Frauen zum Rosen machen um 18 Uhr im Scheibenstand

26. Februar: Wanderung mit Grünkohlessen, Abmarsch um 10.30 Uhr von Scheibenstand Kattenvenne, Essen ca. 12.30 Uhr bei Hilgemann

23. März: Wiederaufnahme Übungsschießen, donnerstags ab 19 Uhr

28. April: Aufstellen des Maibaums um 19 Uhr am Scheibenstand

7. Mai: Schützenfestversammlung um 10.30 Uhr im Scheibenstand

27. Mai: Schützenfest auf der Amkenheide

28. Mai: Mega-Party mit DJ Siggi

29. Mai Schützenfest auf der Amkenheide

Diese und weitere Termine können auch im Internet unter www.schuetzenverein-amkenheide.de eingesehen werden.