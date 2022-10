Große Schritte auf neuen Pfaden

Die Neu- und Umgestaltung von Fitness- und Barfußpfad hat begonnen. „Ein großes Projekt mit starken Akteuren“, kündigt der Verein „Mein Lienen“ an. Die Unternehmerwelt in Lienen und Umgebung zeige, was sie kann.

Die Neu- und Umgestaltung von Fitness- und Barfußpfad hat begonnen. „Ein großes Projekt mit starken Akteuren“, kündigt der Verein „Mein Lienen“ an. Die Unternehmerwelt in Lienen und Umgebung zeige, was sie kann. „Es bringen sich so viele Sponsoren ein, dass die Idee nun Gestalt bekommt“, freut sich die Vorsitzende Ingrid Völker. Über die Spielgeräte hinaus werde der Park nun auch attraktiver für Jugendliche, Familien und ältere Personen. Für die Kinder werde in den nächsten Tagen eine Doppelseilbahn und ein kleiner Matschspielturm aufgebaut.