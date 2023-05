In diesem Jahr führt die Wissensroute vom Grenzgebiet Holperdorp in Lienen (NRW) nach Mäscher in Bad Iburg (Niedersachsen). Entlang des „Grünen Pfades“ erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur spannende Einblicke in die Land- und Forstwirtschaft, sondern können auch die schönen Aussichten in das Holperdorper Tal, den Teutoburger Wald und auf das Schloss Bad Iburg genießen.

Die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten für die bevorstehende Aktion sind im vollen Gange. Am Donnerstagabend fanden sich zahlreiche Vereine aus Lienen und Bad Iburg „Am Urberg“ (Amtsweg 19) ein, um Hinweisschilder aufzustellen, auf denen wie immer die Besonderheiten der Natur aufgezeigt werden. „Wir wollten damals zu Beginn eigentlich nur durch die sieben Bauernschaften wandern und alles mal zeigen. Der Grüne Pfad hat sich großartig entwickelt. Das hätten wir nie gedacht, aber es ist schön“, freut sich Anneliese Harde vom Landfrauenverband im Gespräch mit den WN.

Was gibt es beim „Grünen Pfad“ zu erleben?

Durchleuchtet werden beim 27. Grünen Pfad beispielsweise Kulturpflanzen wie Gerste, Roggen, Raps oder Triticale. Fachkundige Landwirtinnen und Landwirte informieren die Wanderer über deren Verwendung als Energielieferant oder Futterpflanze. An anderer Stelle wird wieder ein Imker mit einem Stand vertreten sein. „Die Bienen sind immer sehr gefragt am Eröffnungsabend. Die Kinder dürfen dann immer die Königin suchen“, erklärt Anneliese Harde.

Die teilnehmenden Forstbetriebe kümmern sich vorrangig um das Thema „Wald“. Ein großer Punkt wird dieses Mal die Wiederaufforstung von Waldflächen sein, die in den vergangenen Jahren durch den Borkenkäfer zerstört wurden. Natürlich werden beim 27. Grünen Pfad auch wieder Themen wie Nachhaltigkeit, Artenvielfalt und Wildschutz im Fokus stehen. Aber auch traditionelle Begebenheiten, wie etwa der Schnatgang der Heimatvereine, werden behandelt.

27. Grüner Pfad mit einer Besonderheit

Die Ausflügler dürfen sich entsprechend auf einen abwechslungsreichen Weg rund um das Grenzdreieck Lienen – Bad Iburg – Hagen a.T.W. freuen. In einem Flyer, der ab Montag auch in der Tourist-Information Lienen erhältlich sein wird, kündigen die Organisatoren darüber hinaus noch eine Besonderheit an, die es in diesem Jahr geben wird. Dabei geht es um einen der nördlichsten Weinberge Deutschlands, der hier in der Region beheimatet ist. Der Berg wird vom Weinhof Brinkmann in Bad Iburg bewirtschaftet und wurde vor wenigen Tagen von 1,5 Hektar auf nun 2,5 Hektar erweitert. Zu den bereits vorhandenen Traubensorten Helios, Solaris (beide weiß) und Regent (rot) gesellen sich in diesem Jahr noch die Sorten Souvignier Gris und Blütenmuskateller (ebenfalls beide weiß) hinzu.

„Am Ende des Grünen Pfades wartet eine Weinprobe auf die Teilnehmer“, berichtet Anneliese Harde. Unter dem Motto „Unsere Landwirtschaft, wir brauchen sie zum Leben“ beteiligen sich wieder viele ehrenamtliche Helfer aus den Vereinen und Verbänden wie etwa dem Landfrauenverband Lienen-Kattenvenne, Landwirtschaftlicher Ortsverein Lienen, Heimatverein Lienen, Imkerverein Kattenvenne, Forstbetriebsgemeinschaft Lengerich Lienen, Hegering Lienen, Jagdhornbläser St. Hubertus und die Tourist-Information Lienen.

Wann wird der „Grüne Pfad“ 2023 eröffnet?

Eröffnet wird der „Grüne Pfad“ am Freitag, 19. Mai, um 17.30 Uhr. Start und Endpunkt ist „Am Urberg“ (Amtsweg 19) in Bad Iburg. Vorab hat Anneliese Harde noch einen wichtigen Hinweis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Wissenswanderung auf sich nehmen wollen: „Ganz wichtig, in Holperdorp braucht man feste Schuhe. Daran sollte unbedingt gedacht werden.“

Der Start- und Zielpunkt der sechs Kilometer langen Wanderung befindet sich am Urberg in Bad Iburg, Amtsweg 19. Foto: Tourist-Information Lienen

Der „Gründe Pfad“ eignet sich bestens für einen gemeinsamen Ausflug mit der Familie oder Freunden, als Betriebsausflug oder als Klassenausflug in der Schule. Die Schilder werden voraussichtlich noch bis Oktober 2023 stehen bleiben. Erstmals nach der Corona-Pandemie fand im Mai 2022 wieder ein „Grüner Pfad“ statt.