Grün wird jetzt zentral gelagert

Unter der Woche zeugt nichts davon, dass samstags am Dalweg viel los ist. Die Tore sind geschlossen, Autos nur wenige zu sehen, die Abfälle und Reste aus den Lienener Gärten ordentlich gestapelt – die Umstellung der Grünabfallentsorgung ist laut Daniel Püttcher und Thorsten Giese „sehr gut“ angenommen worden. Seit Anfang März können Bürgerinnen und Bürger aus Lienen und Kattenvenne ihr Grün jeden Samstag zwischen 8 und 12 Uhr am Dalweg vorbeibringen.

Per Einbahnstraßensystem – vorne rein, hinten raus – laufe das Konzept „rund“, so Püttcher, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Das Angebot, das durchgängig jede Woche bis zum 26. November allen Lienenern zur Verfügung steht, ist für diese kostenlos und wird über die Abfallbeseitigungsgebühr finanziert. Das Angebot gilt nur für private Haushalte.

Auf dem gemeindeeigenen Grundstück kontrolliert an den Samstagen ein Bauhof-Mitarbeiter das Geschehen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es bereits in der Vergangenheit zu Mahnungen gekommen ist. So hätte es bereits Vorfälle gegeben, bei denen mit dem Grün auch gleich der ganze Gartenzaun, alte Autoreifen oder anderweitiger Bauschutt abgeliefert wurde. Zwischendrin ist auch die eine oder andere Plastiktüte gefunden worden. Auch Menschen, die nicht aus Lienen kommen, das Angebot aber trotzdem wahrnehmen wollten, seien bereits vorbei gekommen. Beides ist natürlich nicht im Sinne der Erfinder.

Für Ersteres, das Abladen anderer Materialien und Gegenstände, gebe es viele Möglichkeiten. Gegen Entgelt ist unter anderem eine ganzjährige Anlieferung bei der Annahmestelle des Kreises, der Firma Prezero im Hullmanns Damm 15 in Lengerich möglich, berichten die Verwaltungsmitarbeiter im WN-Gespräch.

Aber zurück zum Dalweg: „Wir sind immer noch ein bisschen in der Findungsphase und werden bei Bedarf nachjustieren müssen“, so Giese. Dass es dafür bisher noch keine Gründe gab, ist Teil der erfolgreichen Umstellung. Bisher wurde der Grünabfall gegen Gebühren an bestimmten Terminen seitens der Gemeinde eingesammelt.

Am Dalweg gilt neben der Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln unter anderem, dass zum Beispiel die Annahme von Astholz und Grünschnitt im Vorfeld getrennt werden muss. Darauf verweist die Gemeinde in ihrem Internetauftritt.

Für Kattenvenne gibt es zwar keine zusätzliche Sammelstelle, dennoch sei der Anlaufpunkt am Dalweg auch deswegen gut, weil „von Kattenvenne schnell zu erreichen“, so Giese. In der Vergangenheit wurde die zuvor leicht geschotterte Fläche begradigt und vollständig asphaltiert. Nun soll hier eine langfristige Lösung für die Zukunft entstehen.